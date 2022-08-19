КАДЕНКО: «Матчи Первой и Второй лиг планируем транслировать на YouTube»

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о трансляциях матчей следующего сезона Первой и Второй лиг.

- В прошлом году ПФЛ Украины впервые получила официального транслятора – ТК «Футбол» 1/2/3, однако довести до логического завершения сотрудничество не удалось…

- Нам очень досадно, что так произошло, потому что ТК «Футбол» поверил в перспективность соревнований ПФЛ и предложил клубам хорошие условия для начала собственного хозяйствования с медиаправами. Это стало возможным благодаря передаче «Лига-футбол» коммерческим правам от «УАФ-маркетинг», у нас есть единственный пул. Централизация медиаправ сразу же помогла их реализовать.

- Как проходило сотрудничество с ТК «Футбол»?

- Мы были довольны. Каждый матч тура в Первой лиге транслировался в прямом эфире, два из них – на самих телеканалах, еще шесть – в YouTube в общем доступе. Готовился эксклюзивный продукт – предматчевые и послематчевые студии, обзоры голов, специальные сюжеты. Внимание первой лиги показало, что здесь интересные соревнования.

Скажу, что YouTube-канал «Первая лига» собрал около 70 тысяч подписчиков и почти 12 миллионов просмотров. Признаюсь, эти цифры нас поразили и вдохновили. Они подтвердили тот интерес, который существовал до соревнований, ведь за последние два года у нас обновились таблички рекордов по посещаемости в Первой и Второй лигах.

- Что теперь будет с трансляциями?

- Мы продолжим задуманное, получив поддержку клубов на Конференции ПФЛ. Матчи Первой и Второй лиг планируем транслировать на YouTube-канале Профессиональной футбольной лиги. Разрабатываются технические требования к показу матчей, которые позволят выработать общие требования ко всем трансляциям, из какого города они бы не проводились. Мы в поисках спонсоров и партнеров, потому что имеем большие замыслы в области показа наших матчей.

- То есть, футбол можно будет посмотреть, несмотря на информацию в СМИ?

- Да конечно. Напомню, что ПФЛ уже давно ввела в регламент требования по обязательной прямой трансляции матчей своих соревнований. В первой лиге прошлого сезона транслировались все матчи, даже у тех, у которых возникали технические проблемы, видео оперативно выкладывалось на YouTube. Во второй лиге также были единицы срывов трансляций, и мы тоже требовали от клубов вскоре выкладывать запись для ознакомления печати, специалистов и болельщиков, - ответил Каденко.