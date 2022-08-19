Кривбасс подтвердил подписание основного защитника Львова

Криворожский «Кривбасс» накануне старта в УПЛ подписал еще одного новичка.

Состав «красно-белых» усилил Владимир Якимец. Вчера Якимец прошел медосмотр и подписал трудовое соглашение.

Последним клубом 24-летнего правого защитника был «Львов». Контракт с криворожским клубом подписан сроком на 3 года.

Владимир Якимец – четырнадцатый новичок «Кривбасса» в летнее межсезонье.