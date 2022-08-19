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  4. Кривбасс подтвердил подписание основного защитника Львова
Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 11:03 |
258
0

Кривбасс подтвердил подписание основного защитника Львова

Владимир Якимец заключил контракт на три года

19 августа 2022, 11:03 |
258
0
Кривбасс подтвердил подписание основного защитника Львова
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» накануне старта в УПЛ подписал еще одного новичка.

Состав «красно-белых» усилил Владимир Якимец. Вчера Якимец прошел медосмотр и подписал трудовое соглашение.

Последним клубом 24-летнего правого защитника был «Львов». Контракт с криворожским клубом подписан сроком на 3 года.

Владимир Якимец – четырнадцатый новичок «Кривбасса» в летнее межсезонье.

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Источник ФК Кривбасс
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