Украина. Премьер лига19 августа 2022, 11:03 |
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Кривбасс подтвердил подписание основного защитника Львова
Владимир Якимец заключил контракт на три года
19 августа 2022, 11:03 |
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Криворожский «Кривбасс» накануне старта в УПЛ подписал еще одного новичка.
Состав «красно-белых» усилил Владимир Якимец. Вчера Якимец прошел медосмотр и подписал трудовое соглашение.
Последним клубом 24-летнего правого защитника был «Львов». Контракт с криворожским клубом подписан сроком на 3 года.
Владимир Якимец – четырнадцатый новичок «Кривбасса» в летнее межсезонье.
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