Бавария подписала молодого грузинского футболиста

Немецкий футбольный клуб «Бавария» объявил о подписании 17-летнего грузинского полузащитника Луки Паркадзе, который играет за тбилисский «Динамо».

Футболист присоединится к немецкому клубу с сезона 2023-2024, а до того продолжит выступления за грузинский клуб. Остальные детали сделки не указаны. Лука отыграл 18 матчей за сборную Грузии U-17, где забил 5 голов и 3 матча за Грузию U-18, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Менеджер академии мюнхенцев Йохен Зауэр прокомментировал подписание футболиста:

«Мы знаем о Луке уже некоторое время, наши скауты следили за ним. Кроме того, он произвел блестящее впечатление на просмотре здесь, в академии «Баварии». Мы очень рады, что он станет игроком «Баварии» в следующем сезоне».