Бавария подписала молодого грузинского футболиста
Контракт вступит в силу со следующего сезона
Немецкий футбольный клуб «Бавария» объявил о подписании 17-летнего грузинского полузащитника Луки Паркадзе, который играет за тбилисский «Динамо».
Футболист присоединится к немецкому клубу с сезона 2023-2024, а до того продолжит выступления за грузинский клуб. Остальные детали сделки не указаны. Лука отыграл 18 матчей за сборную Грузии U-17, где забил 5 голов и 3 матча за Грузию U-18, в которых отличился двумя забитыми мячами.
Менеджер академии мюнхенцев Йохен Зауэр прокомментировал подписание футболиста:
«Мы знаем о Луке уже некоторое время, наши скауты следили за ним. Кроме того, он произвел блестящее впечатление на просмотре здесь, в академии «Баварии». Мы очень рады, что он станет игроком «Баварии» в следующем сезоне».
Servus, Luka! 👋🇬🇪— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) August 18, 2022
Der #FCBayern hat sich zur Saison 2023/24 vorzeitig die Dienste von Luka #Parkadze gesichert. Der 17-jährige georgische Juniorennationalspieler wechselt im kommenden Sommer von Dinamo Tiflis nach München. ✍️✅
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