Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Цинциннати
Лидеры посева остановились на стадии третьего круга
Состоялись матчи третьего круга хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
На этой стадии турнир покинули три из пяти теннисисток с самым высоким номером посева. Зато в 1/4 финала пробились две победительницы квалификации.
Цинциннати. Третий круг
Верхняя часть сетки
Мэдисон Киз – Ига Свёнтек [1] – 6:3, 6:4
Елена Рыбакина – Элисон Риск – 6:2, 6:4
Айла Томлянович [Q] – Вероника Кудерметова – 3:6, 7:6(4), 6:3
Петра Квитова – Онс Жабер [5] – 6:1, 4:6, 6:0
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [7] – Эмма Радукану [10] – 7:5, 6:4
Каролин Гарсия [Q] – Элиза Мертенс – 6:4, 7:5
Арина Соболенко [6] – Шелби Роджерс – 6:4, 6:7(2), 6:4
Чжан Шуай – Анетт Контавейт [2] – 2:6, 6:4, 6:4
Цинциннати. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Мэдисон Киз – Елена Рыбакина
Айла Томлянович [Q] – Петра Квитова
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [7] – Каролин Гарсия [Q]
Арина Соболенко [6] – Чжан Шуай
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