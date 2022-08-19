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WTA
19 августа 2022, 09:46 |
351
0

Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Цинциннати

Лидеры посева остановились на стадии третьего круга

19 августа 2022, 09:46 |
351
0
Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Состоялись матчи третьего круга хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

На этой стадии турнир покинули три из пяти теннисисток с самым высоким номером посева. Зато в 1/4 финала пробились две победительницы квалификации.

Цинциннати. Третий круг

Верхняя часть сетки

 Мэдисон Киз –  Ига Свёнтек [1] – 6:3, 6:4
 Елена Рыбакина –  Элисон Риск – 6:2, 6:4

 Айла Томлянович [Q] – Вероника Кудерметова – 3:6, 7:6(4), 6:3
 Петра Квитова –  Онс Жабер [5] – 6:1, 4:6, 6:0

Нижняя часть сетки

 Джессика Пегула [7] –  Эмма Радукану [10] – 7:5, 6:4
 Каролин Гарсия [Q] –  Элиза Мертенс – 6:4, 7:5

Арина Соболенко [6] –  Шелби Роджерс – 6:4, 6:7(2), 6:4
 Чжан Шуай –  Анетт Контавейт [2] – 2:6, 6:4, 6:4

Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Мэдисон Киз –  Елена Рыбакина
 Айла Томлянович [Q] –  Петра Квитова

Нижняя часть сетки

 Джессика Пегула [7] –  Каролин Гарсия [Q]
Арина Соболенко [6] –  Чжан Шуай

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WTA Цинциннати Мэдисон Киз Ига Свёнтек Елена Рыбакина Элисон Риск Айла Томлянович Вероника Кудерметова Петра Квитова Онс Жабер Джессика Пегула Эмма Радукану Каролин Гарсия Элиза Мертенс Арина Соболенко Шелби Роджерс Чжан Шуай Анетт Контавейт
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Источник Sport.ua
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