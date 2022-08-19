Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Цинциннати

Состоялись матчи третьего круга хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

На этой стадии турнир покинули три из пяти теннисисток с самым высоким номером посева. Зато в 1/4 финала пробились две победительницы квалификации.

Цинциннати. Третий круг

Верхняя часть сетки

Мэдисон Киз – Ига Свёнтек [1] – 6:3, 6:4

Елена Рыбакина – Элисон Риск – 6:2, 6:4

Айла Томлянович [Q] – Вероника Кудерметова – 3:6, 7:6(4), 6:3

Петра Квитова – Онс Жабер [5] – 6:1, 4:6, 6:0

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [7] – Эмма Радукану [10] – 7:5, 6:4

Каролин Гарсия [Q] – Элиза Мертенс – 6:4, 7:5

Арина Соболенко [6] – Шелби Роджерс – 6:4, 6:7(2), 6:4

Чжан Шуай – Анетт Контавейт [2] – 2:6, 6:4, 6:4

Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Мэдисон Киз – Елена Рыбакина

Айла Томлянович [Q] – Петра Квитова

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [7] – Каролин Гарсия [Q]

Арина Соболенко [6] – Чжан Шуай