Последняя украинка. Людмила Киченок пробилась в четвертьфинал в Цинциннати

В 1/8 финала парного хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко (Латвия) обыграла Луцию Градецкую (Чехия) и Сану Мирзу (Индия).

WTA Цинциннати (США). Пары. Хард. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Луция Градецкая (Чехия) / Сана Мирза (Индия) – 6:2, 6:4

Отметим, что Людмила Киченок занимает 18-ю строчку мирового рейтинга в парном разряде.

Далее украино-латвийская пара сыграет с Анной Данилиной (Казахстан) и Беатрис Хаддад Майей (Бразилия). Матч состоится 20 августа не ранее 00:30 по Киеву.