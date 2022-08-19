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WTA
19 августа 2022, 09:01 | Обновлено 19 августа 2022, 09:23
629
0

Последняя украинка. Людмила Киченок пробилась в четвертьфинал в Цинциннати

Украинка продолжает побеждать

19 августа 2022, 09:01 | Обновлено 19 августа 2022, 09:23
629
0
Последняя украинка. Людмила Киченок пробилась в четвертьфинал в Цинциннати
Instagram. Людмила Киченок и Алена Остапенко

В 1/8 финала парного хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко (Латвия) обыграла Луцию Градецкую (Чехия) и Сану Мирзу (Индия).

WTA Цинциннати (США). Пары. Хард. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Луция Градецкая (Чехия) / Сана Мирза (Индия) – 6:2, 6:4

Отметим, что Людмила Киченок занимает 18-ю строчку мирового рейтинга в парном разряде.

Далее украино-латвийская пара сыграет с Анной Данилиной (Казахстан) и Беатрис Хаддад Майей (Бразилия). Матч состоится 20 августа не ранее 00:30 по Киеву.

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Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Цинциннати Луция Градецка Беатрис Хаддад Майя Анна Данилина
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Источник Sport.ua
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