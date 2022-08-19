Не все решают деньги. Немецкий клуб отказал ПСЖ в трансфере игрока
«Лейпциг» не готов отпускать Мохамеда Симакана
Немецкий клуб «Лейпциг» отказался от предложения «ПСЖ» по трансферу защитника Мохамеда Симакана.
У «Лейпцига» сейчас травмирован Лукас Клостерманн и Мохамед является ключевым игроком основы. Руководство немецкого клуба считает, что при продаже Симакана у них не будет времени найти полноценную замену. Сумма, которую предложил французский клуб не сообщается.
В прошлом сезоне Бундеслиги Мохаммед сыграл 28 матчей, в которых забил один гол.
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