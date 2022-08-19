Не все решают деньги. Немецкий клуб отказал ПСЖ в трансфере игрока

Немецкий клуб «Лейпциг» отказался от предложения «ПСЖ» по трансферу защитника Мохамеда Симакана.

У «Лейпцига» сейчас травмирован Лукас Клостерманн и Мохамед является ключевым игроком основы. Руководство немецкого клуба считает, что при продаже Симакана у них не будет времени найти полноценную замену. Сумма, которую предложил французский клуб не сообщается.

В прошлом сезоне Бундеслиги Мохаммед сыграл 28 матчей, в которых забил один гол.