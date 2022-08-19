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Украина. Первая лига
19 августа 2022, 02:40 | Обновлено 19 августа 2022, 04:16
8
0

Полесье Житомир – Полесье Ставки – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

19 августа 2022, 02:40 | Обновлено 19 августа 2022, 04:16
8
0
Полесье Житомир – Полесье Ставки – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Полесье Житомир

Житомирское «Полесье» провело контрольный матч с аматорским «Полесьем» из села Ставки. Встреча завершилась победой клуба Первой лиги со счетом 1:0, единственный гол на счету Филиппа Будковского.

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Полесье Ставки Полесье Житомир товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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