Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дикая ошибка голкипера. Днепр-1 пропустил два гола в первом тайме
Лига Европы
18 августа 2022, 21:38 | Обновлено 18 августа 2022, 22:57
5352
5

ВИДЕО. Дикая ошибка голкипера. Днепр-1 пропустил два гола в первом тайме

Домашний матч днепрян в Лиге Европы проходит в словацком городе Кошице

18 августа 2022, 21:38 | Обновлено 18 августа 2022, 22:57
5352
5
ВИДЕО. Дикая ошибка голкипера. Днепр-1 пропустил два гола в первом тайме
FH

В четверг, 18 августа, в 21:00 проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Днепр-1» и АЕК Ларнака из Кипра.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Домашний матч клуба из Днепра проходит в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошице футбол арена». Вторая игра состоится через неделю, 25 августа, на Кипре.

«Днепр-1» пропустил два гола в первом тайме.

На 16-й минуте Омри Альтман открыл счет. Левым флангом прошла атака гостей, и после передачи соперник успел нанести удар первым.

На 29-й минуте голкипер днепрян Макс Валеф пошел на перехват, но грубо ошибся, и Миличевич отправил мяч головой в пустые ворота.

ГОЛ! 0:1. Альтман, 16 мин.

ГОЛ! 0:2. Миличевич, 29 мин.

По теме:
ВИДЕО. Как Сваток подарил надежду Днепру-1 на общий успех
Днепр-1 – АЕК Ларнака – 1:2. Видео голов и обзор матча
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
Лига Европы АЕК Ларнака Днепр-1 Днепр-1 - АЕК Ларнака Макс Валеф видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Футбол | 18 августа 2022, 00:23 5
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча квалификации Q4 Лиги чемпионов

Редкач оскорбил Усика в Twitter
Бокс | 18 августа 2022, 05:01 13
Редкач оскорбил Усика в Twitter
Редкач оскорбил Усика в Twitter

Похоже, Редкач решил хайпонуть на Усике

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 18.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Малиновский уведомил руководство Аталанты, что хочет в Тоттенхэм
Футбол | 18.08.2022, 19:05
Малиновский уведомил руководство Аталанты, что хочет в Тоттенхэм
Малиновский уведомил руководство Аталанты, что хочет в Тоттенхэм
Источник: Динамо Киев интересуется шведским форвардом Леха
Футбол | 18.08.2022, 19:49
Источник: Динамо Киев интересуется шведским форвардом Леха
Источник: Динамо Киев интересуется шведским форвардом Леха
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zhyr
чувак всю кар"єру на банці просидів
Ответить
+3
Артем Дима футболист
Как  шутка. Чувак 100 штук на трансфермаркт  стоит. 7 матчей за жизнь провел. Конечно он все будет пропускать. Зато легионеры  в Днепре есть сецчас напишут.
Ответить
+2
OKs100
Не понятно, что делает у нас слабый бразильский голкипер, который всю жизнь просидел в резерве, когда в Украине всегда были неплохие вратари, не топы, но солидного уровня.
Ответить
0
Roma513
Макс Вафел наигрался.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
16.08.2022, 21:20 2
Бокс
Александр УСИК: «Мы рождены, чтобы сражаться»
Александр УСИК: «Мы рождены, чтобы сражаться»
17.08.2022, 17:41 18
Бокс
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
17.08.2022, 23:50 44
Футбол
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
18.08.2022, 04:55 3
Бокс
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
17.08.2022, 11:52 82
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
17.08.2022, 04:35 2
Футбол
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
17.08.2022, 16:07 5
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
18.08.2022, 01:25 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности