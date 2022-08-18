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  4. Лучано ЛУЧИ: «Проводить чемпионат Украины в такой ситуации – большой вызов»
Украина. Премьер лига
18 августа 2022, 21:08 |
251
1

Лучано ЛУЧИ: «Проводить чемпионат Украины в такой ситуации – большой вызов»

Глава комитета арбитров УАФ – о подготовке к новому сезону

18 августа 2022, 21:08 |
251
1
Лучано ЛУЧИ: «Проводить чемпионат Украины в такой ситуации – большой вызов»
УАФ. Лучано Лучи

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о подготовке судей к новому сезону УПЛ:

«Я остался приятно удивлен физической подготовкой арбитров и ассистентов арбитра, ведь последний раз я их видел во время тестов еще в январе. Несмотря на вынужденную многомесячную паузу, официальные лица матча продемонстрировали отличный уровень. Уверен, что у них будет максимальная мотивация на этот сезон, поскольку проводить чемпионат Украины в такой тяжелой ситуации – это большой вызов.

Мои комплименты как президенту УАФ Андрею Павелко, так и Президенту Украины Владимиру Зеленскому за принятое решение продолжить играть в футбол. Футбол является частью жизни всего общества, и даже в условиях войны людям бы его не хватало».

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Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ Украинская Премьер-лига российско-украинская война
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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udman1111
Особливо для тих хто сидить в Італії і отримує непогану зарплату з України.
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