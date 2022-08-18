Лучано ЛУЧИ: «Проводить чемпионат Украины в такой ситуации – большой вызов»
Глава комитета арбитров УАФ – о подготовке к новому сезону
Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о подготовке судей к новому сезону УПЛ:
«Я остался приятно удивлен физической подготовкой арбитров и ассистентов арбитра, ведь последний раз я их видел во время тестов еще в январе. Несмотря на вынужденную многомесячную паузу, официальные лица матча продемонстрировали отличный уровень. Уверен, что у них будет максимальная мотивация на этот сезон, поскольку проводить чемпионат Украины в такой тяжелой ситуации – это большой вызов.
Мои комплименты как президенту УАФ Андрею Павелко, так и Президенту Украины Владимиру Зеленскому за принятое решение продолжить играть в футбол. Футбол является частью жизни всего общества, и даже в условиях войны людям бы его не хватало».
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