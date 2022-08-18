Кучер назвал стартовый состав Днепра-1 на дебютный матч в еврокубках

В четверг, 18 августа состоится первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором сыграют «Днепр-1» и АЕК Ларнака из Кипра.

Стартовый состав «Днепра-1»: Валеф, Танчик, Адамюк, Сваток, Бузанелло, Когут, Сарапий, Бланко, Пихаленок, Пурита, Довбик.

Начало встречи в 21:00 по Киеву.