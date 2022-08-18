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  4. Кучер назвал стартовый состав Днепра-1 на дебютный матч в еврокубках
Лига Европы
18 августа 2022, 19:48 | Обновлено 18 августа 2022, 19:58
1528
0

Кучер назвал стартовый состав Днепра-1 на дебютный матч в еврокубках

Матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы начнется в 21:00 по Киеву

18 августа 2022, 19:48 | Обновлено 18 августа 2022, 19:58
1528
0
Кучер назвал стартовый состав Днепра-1 на дебютный матч в еврокубках
СК Днепр-1

В четверг, 18 августа состоится первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором сыграют «Днепр-1» и АЕК Ларнака из Кипра.

Стартовый состав «Днепра-1»: Валеф, Танчик, Адамюк, Сваток, Бузанелло, Когут, Сарапий, Бланко, Пихаленок, Пурита, Довбик.

Начало встречи в 21:00 по Киеву.

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Источник УЕФА
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