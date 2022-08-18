Лига Европы18 августа 2022, 19:48 | Обновлено 18 августа 2022, 19:58
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Кучер назвал стартовый состав Днепра-1 на дебютный матч в еврокубках
Матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы начнется в 21:00 по Киеву
18 августа 2022, 19:48 | Обновлено 18 августа 2022, 19:58
1528
0
В четверг, 18 августа состоится первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором сыграют «Днепр-1» и АЕК Ларнака из Кипра.
Стартовый состав «Днепра-1»: Валеф, Танчик, Адамюк, Сваток, Бузанелло, Когут, Сарапий, Бланко, Пихаленок, Пурита, Довбик.
Начало встречи в 21:00 по Киеву.
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