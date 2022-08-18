Источник: Динамо Киев интересуется шведским форвардом Леха

«Динамо» Киев проявляет интерес к форварду польского «Леха» Микаэлю Исхаку. Об этом сообщает журналист «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Контракт 29-летнего шведа с «Лехом» истекает через год. Трансферная стоимость Исхака оценивается в 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Исхака 4 гола и 1 ассист в 9 матчах за «Лех» во всех турнирах. Ранее форвард выступал за «Нюрнберг», «Рандерс», «Парму», «Кротоне», «Кельн» и «Сенкт-Галлен».