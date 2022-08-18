Украина. Премьер лига18 августа 2022, 19:49 |
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Источник: Динамо Киев интересуется шведским форвардом Леха
Микаэль Исхак может продолжить карьеру в Украине
18 августа 2022, 19:49 |
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«Динамо» Киев проявляет интерес к форварду польского «Леха» Микаэлю Исхаку. Об этом сообщает журналист «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.
Контракт 29-летнего шведа с «Лехом» истекает через год. Трансферная стоимость Исхака оценивается в 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Исхака 4 гола и 1 ассист в 9 матчах за «Лех» во всех турнирах. Ранее форвард выступал за «Нюрнберг», «Рандерс», «Парму», «Кротоне», «Кельн» и «Сенкт-Галлен».
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Комментарии 5
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Дешевые понты батальона Монако. Даже если и купят, всё равно не заиграет. Даже Днипро и тот усилился, а Великое Динамо сливается хозяином без зазрения совести!
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