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  4. Источник: Динамо Киев интересуется шведским форвардом Леха
Украина. Премьер лига
18 августа 2022, 19:49 |
1398
4

Источник: Динамо Киев интересуется шведским форвардом Леха

Микаэль Исхак может продолжить карьеру в Украине

18 августа 2022, 19:49 |
1398
4
Источник: Динамо Киев интересуется шведским форвардом Леха
Getty Images/Global Images Ukraine. Микаэль Исхак

«Динамо» Киев проявляет интерес к форварду польского «Леха» Микаэлю Исхаку. Об этом сообщает журналист «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Контракт 29-летнего шведа с «Лехом» истекает через год. Трансферная стоимость Исхака оценивается в 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Исхака 4 гола и 1 ассист в 9 матчах за «Лех» во всех турнирах. Ранее форвард выступал за «Нюрнберг», «Рандерс», «Парму», «Кротоне», «Кельн» и «Сенкт-Галлен».

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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alekos59
Дешевые понты батальона Монако. Даже если и купят,  всё равно не заиграет. Даже Днипро и тот усилился, а Великое Динамо сливается хозяином без зазрения совести! 
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