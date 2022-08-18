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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал Симеоне-младшего
Италия
18 августа 2022, 19:17 |
494
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал Симеоне-младшего

Форвард «Вероны» продолжит карьеру в Неаполе

18 августа 2022, 19:17 |
494
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал Симеоне-младшего
ФК Наполи

«Наполи» официально сообщил о подписании форварда «Вероны» Джовании Симеоне. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа.

В прошлом сезоне на счету 27-летнего аргентинца 17 голов и 6 ассистов в 36 матчах Серии А за «Верону». Трансферная стоимость игрока оценивается в 17 миллионов евро.

Симеоне сегодня уже провел первую тренировку с «Наполи»:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник ФК Наполи
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