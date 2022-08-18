ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал Симеоне-младшего

«Наполи» официально сообщил о подписании форварда «Вероны» Джовании Симеоне. Речь идет об аренде на один год с правом выкупа.

В прошлом сезоне на счету 27-летнего аргентинца 17 голов и 6 ассистов в 36 матчах Серии А за «Верону». Трансферная стоимость игрока оценивается в 17 миллионов евро.

Симеоне сегодня уже провел первую тренировку с «Наполи»: