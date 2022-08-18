Источник: Динамо переезжает в другой польский город

Киевское «Динамо» меняет место дислокации в Польше. Команда переезжает из Лодзи в Краков. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Киевское «Динамо» после вчерашнего поражения в ЛЧ прощается с Лодзью. Новым местом базирования, проживания и проведения матчей станет Краков. На днях - заключение договора с «Краковией» на аренду её тренировочного комплекса и клубного стадиона (вероятной группы ЛЕ). Первая проба пера – матч УПЛ против «Днепр-1», – сказано в сообщении.

Матч «Динамо» – «Днепр-1» состоится 28 августа.