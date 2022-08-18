Netflix покажет документальный фильм о скандальном переходе Фигу в Реал

25 августа на Netflix выйдет документальный фильм о скандальном переходе Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» Мадрид.

Звездный португалец, президент «Реала» Флорентино Перес, Пеп Гвардиола, экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар и другие расскажут о самом дорогом в свое время трансфере, который запустил эру «Галактикос» в Мадриде.

Отметим, что Фигу перешел в «Реал» летом 2000 года за 60 миллионов евро, а через пять лет ушел в «Интер» на правах свободного агента.