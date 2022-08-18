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Испания
18 августа 2022, 17:42 |
271
0

Netflix покажет документальный фильм о скандальном переходе Фигу в Реал

Луиш уходил из «Барселоны» с огромным скандалом

18 августа 2022, 17:42 |
271
0
Netflix покажет документальный фильм о скандальном переходе Фигу в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

25 августа на Netflix выйдет документальный фильм о скандальном переходе Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» Мадрид.

Звездный португалец, президент «Реала» Флорентино Перес, Пеп Гвардиола, экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар и другие расскажут о самом дорогом в свое время трансфере, который запустил эру «Галактикос» в Мадриде.

Отметим, что Фигу перешел в «Реал» летом 2000 года за 60 миллионов евро, а через пять лет ушел в «Интер» на правах свободного агента.

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Луиш Фигу Барселона Реал Мадрид Флорентино Перес Пеп Гвардиола Жоан Гаспар
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