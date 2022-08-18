Лига Европы18 августа 2022, 17:26 |
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Пресс-конференция Кучера после матча с АЕКом. Смотреть онлайн. LIVE
Наставник «Днепра-1» ответит на вопросы журналистов после дебюта команды в еврокубках
18 августа 2022, 17:26 |
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В четверг, 18 августа, состоится послематчевая пресс-конференция главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера после поединка плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа. Начало в 23:00 по Киеву.
Поединок между «Днепром-1» и кипрским АЕКом состоится 18 августа в словацком Кошице и начнется в 21:00 по Киеву.
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