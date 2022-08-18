Пресс-конференция Кучера после матча с АЕКом. Смотреть онлайн. LIVE

В четверг, 18 августа, состоится послематчевая пресс-конференция главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера после поединка плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа. Начало в 23:00 по Киеву.

Поединок между «Днепром-1» и кипрским АЕКом состоится 18 августа в словацком Кошице и начнется в 21:00 по Киеву.