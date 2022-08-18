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Лига Европы
18 августа 2022, 17:26 |
362
0

Пресс-конференция Кучера после матча с АЕКом. Смотреть онлайн. LIVE

Наставник «Днепра-1» ответит на вопросы журналистов после дебюта команды в еврокубках

18 августа 2022, 17:26 |
362
0
Пресс-конференция Кучера после матча с АЕКом. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Металист. Александр Кучер

В четверг, 18 августа, состоится послематчевая пресс-конференция главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера после поединка плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа. Начало в 23:00 по Киеву.

Поединок между «Днепром-1» и кипрским АЕКом состоится 18 августа в словацком Кошице и начнется в 21:00 по Киеву.

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Источник СК Днепр-1
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