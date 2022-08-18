Известно, в какой форме Днепр-1 сыграет дебютный матч в еврокубках

В четверг, 18 августа состоится первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором сыграют «Днепр-1» и АЕК Ларнака из Кипра.

На утреннем заседании представителей команд, судейского комитета, а также организаторов матча были утверждены цвета формы, в которых команды выйдут сегодня в 21:00 на поле «Кошицкой футболовой арены». Спортклубовцы будут играть в синей форме, а киприоты в желто-зеленых цветах. Также отметим, что голкипер днепрян выйдет в белом свитере, а его коллега из Ларнаки в бирюзовом.

На матче ожидается около 5 тысяч зрителей, из них около сотни прибыли из Кипра.