Кривбасс подпишет камерунского защитника из Левадии
Иван Дибанго перейдет в украинский клуб на правах аренды
Новичок УПЛ «Кривбасс» собирается подписать 20-летнего левого фулбека «Левадии» Ивана Дибанго.
Ожидается, что с камерунцем будет подписано арендное соглашение.
«Дибанго показался нам хорошей инвестицией. Он качественный футболист, который может играть как левого защитника, так и на фланге полузащиты, но на данный момент у нас полностью закрыт левый фланг. Мы отправим его в аренду в «Кривбасс», - заявил спортивный директор «Левадии» Тармо Кинк.
Иван Дибанго перешел в «Левадию» из белорусской «Ислочи» 16 августа. За предыдущую команду провел 49 матчей во всех турнирах, отличившись 5 забитыми мячами и 9 результативными передачами.
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