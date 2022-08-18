Кривбасс подпишет камерунского защитника из Левадии

Новичок УПЛ «Кривбасс» собирается подписать 20-летнего левого фулбека «Левадии» Ивана Дибанго.

Ожидается, что с камерунцем будет подписано арендное соглашение.

«Дибанго показался нам хорошей инвестицией. Он качественный футболист, который может играть как левого защитника, так и на фланге полузащиты, но на данный момент у нас полностью закрыт левый фланг. Мы отправим его в аренду в «Кривбасс», - заявил спортивный директор «Левадии» Тармо Кинк.

Иван Дибанго перешел в «Левадию» из белорусской «Ислочи» 16 августа. За предыдущую команду провел 49 матчей во всех турнирах, отличившись 5 забитыми мячами и 9 результативными передачами.