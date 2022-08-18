Лига Европы18 августа 2022, 15:29 | Обновлено 18 августа 2022, 15:35
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ВИДЕО. Когда бой Ломаченко, возвращение Уайлдера, ставим на Днепр-1
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
18 августа 2022, 15:29 | Обновлено 18 августа 2022, 15:35
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1. Определилась дата поединка Ломаченко – Ортис
2. Вулвергемптон подписал Матеуса Нунесса
3. Уайлдер возвращается в ринг
4. Прогноз на матч Днепр-1 – АЭК Ларнака
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