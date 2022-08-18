Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Когда бой Ломаченко, возвращение Уайлдера, ставим на Днепр-1
Лига Европы
18 августа 2022, 15:29 | Обновлено 18 августа 2022, 15:35
57
0

ВИДЕО. Когда бой Ломаченко, возвращение Уайлдера, ставим на Днепр-1

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

18 августа 2022, 15:29 | Обновлено 18 августа 2022, 15:35
57
0
ВИДЕО. Когда бой Ломаченко, возвращение Уайлдера, ставим на Днепр-1
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Определилась дата поединка Ломаченко – Ортис
2. Вулвергемптон подписал Матеуса Нунесса
3. Уайлдер возвращается в ринг
4. Прогноз на матч Днепр-1 – АЭК Ларнака

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

По теме:
ВИДЕО. Довбик едет в Италию, у Романчука золото, ставим на Динамо
ВИДЕО. Усик прибыл на бой, Setanta покажет УПЛ, ставим на Динамо
Днепр-1 - АЕК: дебютный путь в Лигу Европы
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
Футбол | 17 августа 2022, 22:12 1
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку

Георший Бущан не спас Динамо от пропущенного гола

Динамо проиграло Бенфике, Усик спел хит войны, Роналду стал заложником
Футбол | 18 августа 2022, 05:46 0
Динамо проиграло Бенфике, Усик спел хит войны, Роналду стал заложником
Динамо проиграло Бенфике, Усик спел хит войны, Роналду стал заложником

Главные новости за 17 августа на Sport.ua

Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 18.08.2022, 04:55
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 18.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
Футбол | 18.08.2022, 12:53
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
17.08.2022, 23:50 44
Футбол
Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
16.08.2022, 23:23 4
Футбол
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
17.08.2022, 16:07 3
Бокс
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
16.08.2022, 22:53 12
Теннис
Составы на битву Динамо - Бенфика. Яремчук остался в запасе Орлов
Составы на битву Динамо - Бенфика. Яремчук остался в запасе Орлов
17.08.2022, 20:54 21
Футбол
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
17.08.2022, 11:52 82
Футбол
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
18.08.2022, 09:50 3
Футбол
ВИДЕО. Магия скорости: Усик поразил публику в Джидде трюком с монетами
ВИДЕО. Магия скорости: Усик поразил публику в Джидде трюком с монетами
17.08.2022, 09:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности