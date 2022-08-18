Украина. Премьер лига18 августа 2022, 15:40 |
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ФОТО. Колос презентовал третий комплект формы на следующий сезон
Данный комплект экипировки посвящен 10-летию основанию клуба
18 августа 2022, 15:40 |
183
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Ковалевский «Колос» представил третий комплект формы на следующий сезон УПЛ.
Техническим спонсором выступила компания Nike.
Отметим, что данный комплект амуниции посвящен 10-летию основанию клуба.
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Каждый сезон то уходят ,то приходят пачками игроки . Вот сейчас начнется сезон .... Хер его знает ,кто там в состава !