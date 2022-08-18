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  4. ФОТО. Колос презентовал третий комплект формы на следующий сезон
Украина. Премьер лига
18 августа 2022, 15:40 |
183
1

ФОТО. Колос презентовал третий комплект формы на следующий сезон

Данный комплект экипировки посвящен 10-летию основанию клуба

18 августа 2022, 15:40 |
183
1
ФОТО. Колос презентовал третий комплект формы на следующий сезон
ФК Колос Ковалевка

Ковалевский «Колос» представил третий комплект формы на следующий сезон УПЛ.

Техническим спонсором выступила компания Nike. 

Отметим, что данный комплект амуниции посвящен 10-летию основанию клуба.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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nomah2
Кому-то в принципе ,интересна эта команда ?  Я сейчас не про ,то что она из поселка или села . А о стратегии ...
Каждый сезон то уходят ,то приходят пачками игроки . Вот сейчас начнется сезон .... Хер его знает ,кто там в состава !
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