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WTA
18 августа 2022, 16:28 | Обновлено 18 августа 2022, 16:35
143
0

Свёнтек стала первой за 3 года теннисисткой, выигравшей 50 матчей в сезоне

Польская спортсменка проводит выдающийся сезон

18 августа 2022, 16:28 | Обновлено 18 августа 2022, 16:35
143
0
Свёнтек стала первой за 3 года теннисисткой, выигравшей 50 матчей в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Ига Свёнтек пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати, обыграв американку Слоан Стивенс (6:4, 7:5).

Польская теннисистка стала первой в женском тура, кто выиграл 50 и больше матчей в одном сезоне с 2019 года. Тогда это удалось Эшли Барти, Кики Бертенс и Каролине Плишковой.

В следующем раунде Свёнтек сразится против еще одной американки Мэдисон Киз. 

Отметим, что в этом сезон Ига проиграла всего шесть матчей.

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Ига Свёнтек Слоан Стивенс Мэдисон Киз WTA Цинциннати
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