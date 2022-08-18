Свёнтек стала первой за 3 года теннисисткой, выигравшей 50 матчей в сезоне

Ига Свёнтек пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати, обыграв американку Слоан Стивенс (6:4, 7:5).

Польская теннисистка стала первой в женском тура, кто выиграл 50 и больше матчей в одном сезоне с 2019 года. Тогда это удалось Эшли Барти, Кики Бертенс и Каролине Плишковой.

В следующем раунде Свёнтек сразится против еще одной американки Мэдисон Киз.

Отметим, что в этом сезон Ига проиграла всего шесть матчей.