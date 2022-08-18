WTA18 августа 2022, 16:28 | Обновлено 18 августа 2022, 16:35
143
0
Свёнтек стала первой за 3 года теннисисткой, выигравшей 50 матчей в сезоне
Польская спортсменка проводит выдающийся сезон
18 августа 2022, 16:28 | Обновлено 18 августа 2022, 16:35
143
0
Ига Свёнтек пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати, обыграв американку Слоан Стивенс (6:4, 7:5).
Польская теннисистка стала первой в женском тура, кто выиграл 50 и больше матчей в одном сезоне с 2019 года. Тогда это удалось Эшли Барти, Кики Бертенс и Каролине Плишковой.
В следующем раунде Свёнтек сразится против еще одной американки Мэдисон Киз.
Отметим, что в этом сезон Ига проиграла всего шесть матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 17 августа 2022, 08:11 1
Эмма Радукану не оставила шансов Уильямс
Футбол | 17 августа 2022, 22:43 7
Цыганков отдал неточную передачу, и второй гол орлов забил Гонсалу Рамуш
Бокс | 18.08.2022, 04:55
Футбол | 18.08.2022, 14:12
Футбол | 17.08.2022, 22:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2022, 16:50 26
18.08.2022, 09:50 5
17.08.2022, 13:10 11
16.08.2022, 20:50 8
17.08.2022, 20:54 21
16.08.2022, 21:20 2
18.08.2022, 05:01 11
17.08.2022, 23:50 44