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  4. Хотят играть дома. Кривбасс заявил на сезон стадион в Кривом Роге
Украина. Премьер лига
18 августа 2022, 14:12 |
155
2

Хотят играть дома. Кривбасс заявил на сезон стадион в Кривом Роге

Разрешат ли выступать в своем городе?

18 августа 2022, 14:12 |
155
2
Хотят играть дома. Кривбасс заявил на сезон стадион в Кривом Роге
ФК Кривбасс

По информации СМИ, «Кривбасс» заявил на новый сезон УПЛ стадион в Кривом Роге, а резервной ареной станет стадион Банникова в Киеве.

При этом ранее не было информации о том, что клубу разрешат проводить домашние матчи в Кривом Роге, который находится рядом с линией фронта.

Первый домашний матч сезона УПЛ команда Юрия Вернидуба должна провести 3 сентября.

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Источник Трибуна
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Комментарии 3
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Ivan Vismutenko
Совсем плохие ведь уже пол дня тревогу дудятИли это буду играть артисты а настоящие где то в другом месте
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Андрей Вяткин
Молодцы 
КРИВБАС так держать ✋. Стадион в Кривом Роге соответствует всём требованиям УЕФА. 
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