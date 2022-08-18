Хотят играть дома. Кривбасс заявил на сезон стадион в Кривом Роге

По информации СМИ, «Кривбасс» заявил на новый сезон УПЛ стадион в Кривом Роге, а резервной ареной станет стадион Банникова в Киеве.

При этом ранее не было информации о том, что клубу разрешат проводить домашние матчи в Кривом Роге, который находится рядом с линией фронта.

Первый домашний матч сезона УПЛ команда Юрия Вернидуба должна провести 3 сентября.