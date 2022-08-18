Украина. Премьер лига18 августа 2022, 14:12 |
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Хотят играть дома. Кривбасс заявил на сезон стадион в Кривом Роге
Разрешат ли выступать в своем городе?
18 августа 2022, 14:12 |
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По информации СМИ, «Кривбасс» заявил на новый сезон УПЛ стадион в Кривом Роге, а резервной ареной станет стадион Банникова в Киеве.
При этом ранее не было информации о том, что клубу разрешат проводить домашние матчи в Кривом Роге, который находится рядом с линией фронта.
Первый домашний матч сезона УПЛ команда Юрия Вернидуба должна провести 3 сентября.
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КРИВБАС так держать ✋. Стадион в Кривом Роге соответствует всём требованиям УЕФА.