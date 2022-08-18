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Украина. Первая лига
18 августа 2022, 14:04 |
88
0

Оболонь обыграла Чернигов в контрольном матче

Украинские команды провели товарищескую игру

18 августа 2022, 14:04 |
88
0
Оболонь обыграла Чернигов в контрольном матче
Instagram. ФК Оболонь

17 августа прошел товарищеский матч между киевской «Оболонью» и футбольным клубом «Чернигов». Матч получился результативным, киевляне выиграли со счетом 3:1.

Контрольный матч. Киев

«Оболонь» – «Чернигов» – 3:1

Голы: Олег Слободян, 27 (пен.), Александр Батальский, 67, Игорь Краснопир, 85 – Игрок на просмотре, 49

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Оболонь Киев Чернигов контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Олег Слободян Александр Батальский Игорь Краснопир
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Источник Sport.ua
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