Украина. Первая лига18 августа 2022, 14:04 |
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Оболонь обыграла Чернигов в контрольном матче
Украинские команды провели товарищескую игру
18 августа 2022, 14:04 |
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17 августа прошел товарищеский матч между киевской «Оболонью» и футбольным клубом «Чернигов». Матч получился результативным, киевляне выиграли со счетом 3:1.
Контрольный матч. Киев
«Оболонь» – «Чернигов» – 3:1
Голы: Олег Слободян, 27 (пен.), Александр Батальский, 67, Игорь Краснопир, 85 – Игрок на просмотре, 49
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