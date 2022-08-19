В субботу, 20 августа, состоится поединок 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

Тоттенхэм

По итогам прошлого сезона «шпоры» сумели занять четвертое место в турнирной таблице АПЛ, опередив лондонский «Арсенал» в самой концовке чемпионата. До бронзовых медалей команде Антонио Конте не хватило всего лишь одного очка, но если учесть, как все складывалось, то результатом болельщики клуба могут быть довольны.

«Тоттенхэм» забрал последнюю для Англии путевку в Лигу чемпионов, вернувшись в престижнейший еврокубковый турнир после двух лет простоя. Новый сезон АПЛ «шпоры» начали с уверенной победы над «Саутгемптоном» (4:1) и ничьей с «Челси» (2:2). С 4 набранными баллами подопечные Конте занимают четвертую строчку чемпионата.

Вулверхэмптон

«Волки» не сумели выйти в еврокубки, поскольку финишировали на 10 месте в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Англии. Нельзя сказать, что это был плохой результат, однако болельщики клуба немного разбалованы после четвертьфинала Лиги Европы в сезоне 2020/21.

Нынешнюю кампанию «Вулверхэмптон» начал неудачно: сначала в гостях уступил «Лидсу» (1:2), а затем на своем поле сыграл в безголевую ничью с «Фулхэмом» (0:0). Впереди команду Бруну Лажи ждет матч с более серьезным соперником, где зацепиться за очки будет еще сложнее.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Тоттенхэм» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон, Кулусевски, Перишич, Хейбьерг, Моура, Кейн, Сон Хын Мин.

«Вулверхэмптон»: Са – Коллинз, Аит-Нури, Килмэн, Отто, Моутинью, Дендонкер, Поденсе, Невеш, Нету, Гедеш.

20 августа, суббота