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Англия
18 августа 2022, 09:58 | Обновлено 18 августа 2022, 10:02
752
0

Фулхэм вскоре подпишет бывшего хавбека Шахтера

Виллиан вернется в АПЛ

18 августа 2022, 09:58 | Обновлено 18 августа 2022, 10:02
752
0
Фулхэм вскоре подпишет бывшего хавбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера», а также лондонских «Челси» и «Арсенала» Виллиан подпишет контракт с «Фулхэмом».

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34-летний бразилец сегодня прибудет на базу клуба. Ранее Виллиан разорвал свой контракт с бразильским «Коринтиансом», с болельщиками которого он не смог поладить.

В нынешнем сезоне Виллиан забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 36 матчах за «Коринтианс».

Напомним, Виллиан выступал за «Шахтер» с 2007 по 2013 годы. За это время бразилец провел в футболке «горняков» 221 игре и забил 37 голов во всех турнирах.

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Источник The Athletic
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