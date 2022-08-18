Англия18 августа 2022, 09:20 | Обновлено 18 августа 2022, 09:31
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ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал защитника Вильярреала
Первис Эступиньян продолжит карьеру в АПЛ
18 августа 2022, 09:20 | Обновлено 18 августа 2022, 09:31
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Защитник сборной Эквадора Первис Эступиньян подписал контракт с английским «Брайтоном».
Соглашение с 24-летним эквадорцем рассчитано на 5 лет. Испанский «Вильярреал» выручил с продажи Эступиньяна 17,8 миллионов евро.
В минувшем сезоне Эступиньян провел за «Вильярреал» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
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