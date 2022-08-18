ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал защитника Вильярреала

Защитник сборной Эквадора Первис Эступиньян подписал контракт с английским «Брайтоном».

Соглашение с 24-летним эквадорцем рассчитано на 5 лет. Испанский «Вильярреал» выручил с продажи Эступиньяна 17,8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Эступиньян провел за «Вильярреал» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.