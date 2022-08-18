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Англия
18 августа 2022, 09:20 | Обновлено 18 августа 2022, 09:31
49
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал защитника Вильярреала

Первис Эступиньян продолжит карьеру в АПЛ

18 августа 2022, 09:20 | Обновлено 18 августа 2022, 09:31
49
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал защитника Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Первис Эступиньян

Защитник сборной Эквадора Первис Эступиньян подписал контракт с английским «Брайтоном».

Соглашение с 24-летним эквадорцем рассчитано на 5 лет. Испанский «Вильярреал» выручил с продажи Эступиньяна 17,8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Эступиньян провел за «Вильярреал» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Источник ФК Брайтон
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