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Аустрия Вена
18.08.2022 22:00 - : -
Фенербахче
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18 августа 2022, 08:32 | Обновлено 18 августа 2022, 09:21
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Аустрия Вена - Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Фенербахче», обиженный в ЛЧ «Динамо» Киев, попробует пробиться в группе ЛЕ

18 августа 2022, 08:32 | Обновлено 18 августа 2022, 09:21
125
0
Аустрия Вена - Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Фенербахче / автор неизвестен

В четверг, 18 августа, в Вене на поле стадиона «Дженерали Арена» состоится первая игра плей-офф раунда квалификации Лиги Европы, в которой местная «Аустрия» сыграет с «Фенербахче» из Стамбула. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Аустрия Вена

Венская команда на почин нового сезона-2022/2023 добилась убедительной победы над командой «Вэльс» в первом круге розыгрыша Кубка Австрии – 7:0.

После этого «Аустрия» взяла старт в национальном чемпионате. Он у нее получился, мягко говоря, смазанным. Сперва было поражение 0:3 от «Зальцбурга» на выезде, затем последовала домашняя ничья 1:1 с ЛАСКом, и вновь поражение в гостях 2:3 в поединке с «Альтахом». Только в 4-м туре венцы одержали премьерную победу в чемпионате, одолев на своем поле «ВСГ Сваровски» - 2:1.

Фенербахче

Команда португальца Жорже Жезуса стартовала в новой кампании с игр в квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Как известно, в номинально домашнем матче для украинской команды была зафиксирована ничья 0:0, а на своем поле «Фенербахче» проиграл в дополнительной время – 1:2.

После этого «канарейки» понизились в квалификацию Лиги Европы, где уже благополучно миновали один этап. Их соперником был чешский клуб «Словацко». В Стамбуле хозяева поля добились крупного выигрыша (3:0), а ответная игра в Чехии завершилась вничью 1:1.

В минувший уик-энд «Фенербахче» в матче 2-го тура турецкой Суперлиги разгромил на выезде клуб «Касымпаша» - 6:0. В таблице национального чемпионата команда Жезуса, имея 4 очка, занимает 3-е место.

Ориентировочные составы

Аустрия: Фрюхтль – Ранфтль, Мюль, Галвао, Мартинс, Фишер, Браунодер, Вюстингер, Хаскович, Фиц, Табакович.

Фенербахче: Баиндир – Осаи-Семюэль, Густаво Энрике, Салай, Кадиоглу, Мор, Зайц, Аран, Линкольн, Валенсия, Кинг.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.06 по линии Parimatch.

18 августа, четверг

«Аустрия» Вена - «Фенербахче»
Вена. «Дженерали Арена». 22:00
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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