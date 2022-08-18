Аустрия Вена - Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
«Фенербахче», обиженный в ЛЧ «Динамо» Киев, попробует пробиться в группе ЛЕ
В четверг, 18 августа, в Вене на поле стадиона «Дженерали Арена» состоится первая игра плей-офф раунда квалификации Лиги Европы, в которой местная «Аустрия» сыграет с «Фенербахче» из Стамбула. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Аустрия Вена
Венская команда на почин нового сезона-2022/2023 добилась убедительной победы над командой «Вэльс» в первом круге розыгрыша Кубка Австрии – 7:0.
После этого «Аустрия» взяла старт в национальном чемпионате. Он у нее получился, мягко говоря, смазанным. Сперва было поражение 0:3 от «Зальцбурга» на выезде, затем последовала домашняя ничья 1:1 с ЛАСКом, и вновь поражение в гостях 2:3 в поединке с «Альтахом». Только в 4-м туре венцы одержали премьерную победу в чемпионате, одолев на своем поле «ВСГ Сваровски» - 2:1.
Фенербахче
Команда португальца Жорже Жезуса стартовала в новой кампании с игр в квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Как известно, в номинально домашнем матче для украинской команды была зафиксирована ничья 0:0, а на своем поле «Фенербахче» проиграл в дополнительной время – 1:2.
После этого «канарейки» понизились в квалификацию Лиги Европы, где уже благополучно миновали один этап. Их соперником был чешский клуб «Словацко». В Стамбуле хозяева поля добились крупного выигрыша (3:0), а ответная игра в Чехии завершилась вничью 1:1.
В минувший уик-энд «Фенербахче» в матче 2-го тура турецкой Суперлиги разгромил на выезде клуб «Касымпаша» - 6:0. В таблице национального чемпионата команда Жезуса, имея 4 очка, занимает 3-е место.
Ориентировочные составы
Аустрия: Фрюхтль – Ранфтль, Мюль, Галвао, Мартинс, Фишер, Браунодер, Вюстингер, Хаскович, Фиц, Табакович.
Фенербахче: Баиндир – Осаи-Семюэль, Густаво Энрике, Салай, Кадиоглу, Мор, Зайц, Аран, Линкольн, Валенсия, Кинг.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.06 по линии Parimatch.
18 августа, четверг
|«Аустрия» Вена - «Фенербахче»
|Вена. «Дженерали Арена». 22:00
|Прогноз Sport.ua – 1:2
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