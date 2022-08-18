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  4. Карпаты Львов – Юность – 0:1. Видео гола и обзор матча
Украина. Премьер лига
18 августа 2022, 08:36 |
238
0

Карпаты Львов – Юность – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

18 августа 2022, 08:36 |
238
0
Карпаты Львов – Юность – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Карпаты Львов

В рамках подготовки к новому сезону львовские «Карпаты» в контрольном матче проиграли аматорской «Юности» со счетом 0:1.

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Источник Sport.ua
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