Украина. Премьер лига18 августа 2022, 08:36 |
238
0
Карпаты Львов – Юность – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
18 августа 2022, 08:36 |
238
0
В рамках подготовки к новому сезону львовские «Карпаты» в контрольном матче проиграли аматорской «Юности» со счетом 0:1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 августа 2022, 17:49 7
На саму пресс-конференцию боксер пришел в образе козака
Футбол | 18 августа 2022, 05:46 0
Главные новости за 17 августа на Sport.ua
Бокс | 17.08.2022, 13:10
Футбол | 18.08.2022, 09:50
Футбол | 17.08.2022, 22:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2022, 22:43 7
16.08.2022, 21:20 2
18.08.2022, 05:01 6
16.08.2022, 09:07 1
16.08.2022, 20:50 8
16.08.2022, 23:23 3
18.08.2022, 04:55 3
17.08.2022, 16:07 3