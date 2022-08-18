Матчи УПЛ могут показать в 30 странах мира

Официальным транслятором матчей УПЛ стал международный телеканал Setanta Sports, который приобрел права до 2025 года. Впервые в истории УПЛ трансляция матчей будет производиться одной телекомпанией с системой единого телевизионного пула.

Исполнительный директор Setanta Sports Бача Малазония прокомментировал соглашение по УПЛ.

«Кроме Украины, права Setanta Sports на УПЛ распространятся по всему миру. На этом этапе мы уже ведем переговоры с более чем 30 странами о правах на трансляцию матчей.

Нашей целью изначально было создание единого телевизионного пула. Независимо от победы в тендере, Setanta Sports стремится создать конструктивный формат сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами и максимально найти общий язык со всеми.

Согласно тендерному соглашению, тур Премьер-лиги продлится 4 дня. Если в календаре произойдут изменения, то все будут знать об этом заранее. Главное, чтобы в нынешних реалиях матчи проходили в спокойной обстановке, и их могли видеть болельщики.

Матчи украинских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы показали нам, что даже при нынешнем положении интерес к украинскому футболу очень велик. Результаты превзошли наши ожидания.

Мы считаем, что у украинских футболистов и украинского футбола вообще большое будущее. Украина всегда была на лидирующих позициях в этом регионе, а футбольная история этой страны занимает важное место в Европе», – сообщил исполнительный директор Setanta Sports.

Напомним, что чемпионат Украины стартует 23 августа поединком «Шахтер» – «Металлист 1925».