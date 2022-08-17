Украина. Премьер лига17 августа 2022, 23:39 | Обновлено 18 августа 2022, 00:10
1521
0
Большой дебют. Царенко сыграл первый матч в основе Динамо
И сразу в Лиге чемпионов
17 августа 2022, 23:39 | Обновлено 18 августа 2022, 00:10
1521
0
В матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Бенфика» в составе киевлян на поле вышел полузащитник Антон Царенко.
Для 18-летнего игрока это дебют в основном составе киевской команды и сразу дебют в еврокубках. Во время летних сборов Антон был самым молодым игроком, которого тренер Мирча Луческу взял на подготовку к сезону.
В прошлом сезоне Царенко в составе «Динамо» U-19 провел в чемпионате 15 матчей и забил 8 голов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2022, 22:12 1
Георший Бущан не спас Динамо от пропущенного гола
Футбол | 17 августа 2022, 21:22 0
Рэймонд Овусу продолжит карьеру в турецкой Суперлиге
Бокс | 17.08.2022, 16:50
Бокс | 17.08.2022, 17:41
Бокс | 17.08.2022, 13:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.08.2022, 14:10 1
17.08.2022, 17:49 4
16.08.2022, 11:11 7
16.08.2022, 05:19 13
17.08.2022, 15:16
16.08.2022, 09:30 1
16.08.2022, 23:23 3
17.08.2022, 11:52 79