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  4. Большой дебют. Царенко сыграл первый матч в основе Динамо
Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 23:39 | Обновлено 18 августа 2022, 00:10
1521
0

Большой дебют. Царенко сыграл первый матч в основе Динамо

И сразу в Лиге чемпионов

17 августа 2022, 23:39 | Обновлено 18 августа 2022, 00:10
1521
0
Большой дебют. Царенко сыграл первый матч в основе Динамо
ФК Динамо Киев

В матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Бенфика» в составе киевлян на поле вышел полузащитник Антон Царенко.

Для 18-летнего игрока это дебют в основном составе киевской команды и сразу дебют в еврокубках. Во время летних сборов Антон был самым молодым игроком, которого тренер Мирча Луческу взял на подготовку к сезону.

В прошлом сезоне Царенко в составе «Динамо» U-19 провел в чемпионате 15 матчей и забил 8 голов.

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Динамо Киев Динамо - Бенфика Антон Царенко Лига чемпионов Бенфика дебют
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Источник Sport.ua
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