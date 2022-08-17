Большой дебют. Царенко сыграл первый матч в основе Динамо

В матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» - «Бенфика» в составе киевлян на поле вышел полузащитник Антон Царенко.

Для 18-летнего игрока это дебют в основном составе киевской команды и сразу дебют в еврокубках. Во время летних сборов Антон был самым молодым игроком, которого тренер Мирча Луческу взял на подготовку к сезону.

В прошлом сезоне Царенко в составе «Динамо» U-19 провел в чемпионате 15 матчей и забил 8 голов.