Источник: в ближайшие дни трансфер Довбика не состоится

По информации журналиста Игоря Бурбаса, форвард «Днепра-1» Артем Довбик сейчас остается в расположении команды и готовится к матчу квалификации Лиги Европы против АЕК Ларнака.

Ранее сообщалось, что уже в пятницу игрок может стать игроком итальянской «Салернитаны», но пока стороны не договорились о трансфере.

Тренер Александр Кучер в среду заявил, что надеется на участие Довбика в матче с АЕКом.

Аутсайдер минувшего сезона Серии A «Салернитана» готов серьезно усилить атаку, чтобы сохранить место в элите.