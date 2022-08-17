Источник: в ближайшие дни трансфер Довбика не состоится
Пока игрок остается в расположение команды
По информации журналиста Игоря Бурбаса, форвард «Днепра-1» Артем Довбик сейчас остается в расположении команды и готовится к матчу квалификации Лиги Европы против АЕК Ларнака.
Ранее сообщалось, что уже в пятницу игрок может стать игроком итальянской «Салернитаны», но пока стороны не договорились о трансфере.
Тренер Александр Кучер в среду заявил, что надеется на участие Довбика в матче с АЕКом.
Аутсайдер минувшего сезона Серии A «Салернитана» готов серьезно усилить атаку, чтобы сохранить место в элите.
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