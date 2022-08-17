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  4. Снигур пробилась во второй круг турнира в Бронксе. Байндл снялась
ITF
17 августа 2022, 21:14 |
321
0

Снигур пробилась во второй круг турнира в Бронксе. Байндл снялась

Катерина не смогла доиграть матч против россиянки

17 августа 2022, 21:14 |
321
0
Снигур пробилась во второй круг турнира в Бронксе. Байндл снялась
ITF. Дарья Снигур

Украинские теннисистки Катерина Байндл и Дарья Снигур с разной степенью успешности провели матчи первого круга 60-тысячника ITF в Бронксе.

Снигур обыграла Юлию Грабер из Австрии. Байндл, которая до этого преодолела квалификацию, не смогла доиграть матч против Камиллы Рахимовой. 

Бронкс. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Камилла Рахимова – 2:6, 0:2 (отказ)
Дарья Снигур (Украина) – Юлия Грабер (Австрия) – 6:0, 7:5

Снигур в следующем круге сразится против кореянки Су Чжен Чан или Фернанды Контрерас Гомес из Мексики.

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Катерина Байндл (Козлова) ITF Бронкс Дарья Снигур Камилла Рахимова Юлия Грабер
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Источник Sport.ua
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