Снигур пробилась во второй круг турнира в Бронксе. Байндл снялась

Украинские теннисистки Катерина Байндл и Дарья Снигур с разной степенью успешности провели матчи первого круга 60-тысячника ITF в Бронксе.

Снигур обыграла Юлию Грабер из Австрии. Байндл, которая до этого преодолела квалификацию, не смогла доиграть матч против Камиллы Рахимовой.

Бронкс. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Камилла Рахимова – 2:6, 0:2 (отказ)

Дарья Снигур (Украина) – Юлия Грабер (Австрия) – 6:0, 7:5

Снигур в следующем круге сразится против кореянки Су Чжен Чан или Фернанды Контрерас Гомес из Мексики.