Составы на битву Динамо - Бенфика. Яремчук остался в запасе Орлов
Составы на битву квалификации Лиги чемпионов
В 22:00 стартует первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой». Тренеры определили стартовые составы.
Украинский форвард Орлов Роман Яремчук остался в запасе.
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин
В запасе Бойко, Нещерет, Бурда, Караваев, Кравченко, Тымчик, Сирота, Вивчаренко, Боль, Ванат, Яцык, Царенко.
Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Флорентино, Жоау Мариу, Фернандес, Рафа Силва, Нерес, Рамос
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