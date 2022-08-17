Составы на битву Динамо - Бенфика. Яремчук остался в запасе Орлов

В 22:00 стартует первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой». Тренеры определили стартовые составы.

Украинский форвард Орлов Роман Яремчук остался в запасе.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин

В запасе Бойко, Нещерет, Бурда, Караваев, Кравченко, Тымчик, Сирота, Вивчаренко, Боль, Ванат, Яцык, Царенко.

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Флорентино, Жоау Мариу, Фернандес, Рафа Силва, Нерес, Рамос