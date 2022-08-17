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  4. Составы на битву Динамо - Бенфика. Яремчук остался в запасе Орлов
Лига чемпионов
17 августа 2022, 20:54 | Обновлено 17 августа 2022, 21:01
4941
13

Составы на битву Динамо - Бенфика. Яремчук остался в запасе Орлов

Составы на битву квалификации Лиги чемпионов

17 августа 2022, 20:54 | Обновлено 17 августа 2022, 21:01
4941
13
Составы на битву Динамо - Бенфика. Яремчук остался в запасе Орлов
ФК Динамо Киев

В 22:00 стартует первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой». Тренеры определили стартовые составы.

Украинский форвард Орлов Роман Яремчук остался в запасе.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин

В запасе Бойко, Нещерет, Бурда, Караваев, Кравченко, Тымчик, Сирота, Вивчаренко, Боль, Ванат, Яцык, Царенко.

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Флорентино, Жоау Мариу, Фернандес, Рафа Силва, Нерес, Рамос

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Динамо Киев Динамо - Бенфика Лига чемпионов Роман Яремчук
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Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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Алексей Петрович
В упор не  розумію,нахера ставити "мертвого" Шепелева
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Показать Скрыть 6 ответов
avk2307
Ну захист Бенфіки якби був форвард по типу Холланда пропустив би тричі , старуваті захисники.
Але Бєседін поки що не вражає,може прорве?
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+1
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alex55
Шепелев, Беседин, ну и наверное Попов очень слабые звенья. Хотелось бы ошибиться...
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0
DK1961
Из Беседина такой же нап, как из меня балерина. Раньше хотя бы единоборства выигрывал (иногда) и мячи скидывал партнерам по команде. Сейчас практически все дуэли проигрывает и обрезки делает. Давно пора закрепить на этом месте Ваната, но что поделаешь...
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0
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