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  4. Александр КУЧЕР: «У Днепра-1 только одна цель - группа Лиги Европы»
Лига Европы
17 августа 2022, 19:17 | Обновлено 17 августа 2022, 19:54
338
0

Александр КУЧЕР: «У Днепра-1 только одна цель - группа Лиги Европы»

Команда стартует в еврокубке

17 августа 2022, 19:17 | Обновлено 17 августа 2022, 19:54
338
0
Александр КУЧЕР: «У Днепра-1 только одна цель - группа Лиги Европы»
ФК Днепр-1

Наставник «Днепра-1» Александр Кучер оценил подготовку к первому в истории клуба еврокубковому матчу. В плей-офф квалификации Лиги Европы команда сыграет против АЕКа Ларнака.

– Это будет дебют и для меня, и для команды. Готовились в плановом режиме. Все ребята горят желанием играть. Уже нужно их немного сдерживать, чтобы они не перегорели. С нетерпением ожидаем завтрашнюю встречу.

– «Днепр-1» претерпел большие кадровые изменения. Удовлетворены ли вы сейчас кадровым состоянием команды и планируется ли усиление?

– Не вижу смысла сейчас говорить, довольны или нет. Те тринадцать или пятнадцать игроков, кто есть в команде и хочет играть, завтра выйдут на поле и сразятся за свой клуб, за свой город, за свою страну.

– То, что команда в любом случае будет играть в группе еврокубка, помогает или мешает настроить игроков на завтрашнюю игру?

– У нас одна цель: попасть именно в группу Лиги Европы. И я не вижу никакой другой группы.

– Поступила информация о возможном переходе Артема Довбика в клуб серии А. Будет ли он играть завтра?

– Здоровые ребята будут завтра участвовать в матче. Надеюсь, что среди них будет и Артем Довбик.

Матч пройдет 18 августа, старт в 21:00.

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Источник СК Днепр-1
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