Александр КУЧЕР: «У Днепра-1 только одна цель - группа Лиги Европы»

Наставник «Днепра-1» Александр Кучер оценил подготовку к первому в истории клуба еврокубковому матчу. В плей-офф квалификации Лиги Европы команда сыграет против АЕКа Ларнака.

– Это будет дебют и для меня, и для команды. Готовились в плановом режиме. Все ребята горят желанием играть. Уже нужно их немного сдерживать, чтобы они не перегорели. С нетерпением ожидаем завтрашнюю встречу.

– «Днепр-1» претерпел большие кадровые изменения. Удовлетворены ли вы сейчас кадровым состоянием команды и планируется ли усиление?

– Не вижу смысла сейчас говорить, довольны или нет. Те тринадцать или пятнадцать игроков, кто есть в команде и хочет играть, завтра выйдут на поле и сразятся за свой клуб, за свой город, за свою страну.

– То, что команда в любом случае будет играть в группе еврокубка, помогает или мешает настроить игроков на завтрашнюю игру?

– У нас одна цель: попасть именно в группу Лиги Европы. И я не вижу никакой другой группы.

– Поступила информация о возможном переходе Артема Довбика в клуб серии А. Будет ли он играть завтра?

– Здоровые ребята будут завтра участвовать в матче. Надеюсь, что среди них будет и Артем Довбик.

Матч пройдет 18 августа, старт в 21:00.