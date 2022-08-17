Аль-Айн провел еще один спарринг, Ярмоленко играл с первых минут
Андрей пока что остается без результативных действий в новой команде
Украинский новичок эмиратского «Аль-Айна», бывший полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, провел очередной матч на сборе в Австрии за свою новую команду под руководством Сергея Реброва.
17 августа «Аль-Айн» провел спарринг против клуб «Рид», выступающий в элитном дивизионе чемпионата Австрии.
Ярмоленко вышел в стартовом составе, но снова не смог отличиться результативными действиями. «Аль-Айн» уступил сопернику со счетом 2:3.
Отметим, что в 18:00 команда Сергея Реброва проведет еще одну товарищескую встречу. Соперник – представитель второго дивизиона чемпионата Словакии братиславская «Рача».
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