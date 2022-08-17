Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Айн провел еще один спарринг, Ярмоленко играл с первых минут
Другие новости
17 августа 2022, 16:25 |
528
1

Аль-Айн провел еще один спарринг, Ярмоленко играл с первых минут

Андрей пока что остается без результативных действий в новой команде

17 августа 2022, 16:25 |
528
1
Аль-Айн провел еще один спарринг, Ярмоленко играл с первых минут
ФК Аль-Айн

Украинский новичок эмиратского «Аль-Айна», бывший полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, провел очередной матч на сборе в Австрии за свою новую команду под руководством Сергея Реброва.

17 августа «Аль-Айн» провел спарринг против клуб «Рид», выступающий в элитном дивизионе чемпионата Австрии. 

Ярмоленко вышел в стартовом составе, но снова не смог отличиться результативными действиями. «Аль-Айн» уступил сопернику со счетом 2:3.

Отметим, что в 18:00 команда Сергея Реброва проведет еще одну товарищескую встречу. Соперник – представитель второго дивизиона чемпионата Словакии братиславская «Рача».

По теме:
Карпаты Львов – Юность. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мужская сборная Украины победила Иран в четырех сетах
Динамо U-19 в ярком контрольном матче обыграло Кривбасс U-19
товарищеские матчи Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн Аль-Фейха
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зозуля может перейти в клуб третьего испанского дивизиона
Футбол | 17 августа 2022, 16:10 4
Зозуля может перейти в клуб третьего испанского дивизиона
Зозуля может перейти в клуб третьего испанского дивизиона

Интерес к украинскому форварду проявляет «Химнастик»

Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
Футбол | 17 августа 2022, 11:52 41
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник

Владельцы «Динамо», несмотря на войну в Украине, не изменяют своим привычкам

Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
Футбол | 17.08.2022, 04:35
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Бенфика
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
Теннис | 16.08.2022, 22:53
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
Костюк взяла реванш у Джорджи, выиграв сумасшедший матч в Цинциннати
ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с Бенфикой
Футбол | 17.08.2022, 12:13
ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с Бенфикой
ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с Бенфикой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan Vismutenko
Наверное он играет без мяча
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЯБОКОНЬ: «Контракт с Десной закончился летом. Мой контракт – в ВСУ»
РЯБОКОНЬ: «Контракт с Десной закончился летом. Мой контракт – в ВСУ»
16.08.2022, 20:10 5
Футбол
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
17.08.2022, 06:15 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко
16.08.2022, 13:17
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Я не мог уйти в отставку. Это сделало бы меня идиотом»
ЛУЧЕСКУ: «Я не мог уйти в отставку. Это сделало бы меня идиотом»
17.08.2022, 03:23 3
Футбол
В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем
В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем
16.08.2022, 14:10 1
Война
Стало известно, какой телеканал покажет матч Днепр-1 – АЕК
Стало известно, какой телеканал покажет матч Днепр-1 – АЕК
16.08.2022, 12:09 1
Футбол
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
16.08.2022, 21:20 2
Бокс
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
16.08.2022, 09:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности