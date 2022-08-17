Аль-Айн провел еще один спарринг, Ярмоленко играл с первых минут

Украинский новичок эмиратского «Аль-Айна», бывший полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко, провел очередной матч на сборе в Австрии за свою новую команду под руководством Сергея Реброва.

17 августа «Аль-Айн» провел спарринг против клуб «Рид», выступающий в элитном дивизионе чемпионата Австрии.

Ярмоленко вышел в стартовом составе, но снова не смог отличиться результативными действиями. «Аль-Айн» уступил сопернику со счетом 2:3.

Отметим, что в 18:00 команда Сергея Реброва проведет еще одну товарищескую встречу. Соперник – представитель второго дивизиона чемпионата Словакии братиславская «Рача».