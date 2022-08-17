Еще один полузащитник Динамо не сыграет с Бенфикой
Денис Антюх будет поддерживать команду морально
Полузащитник «Динамо» Денис Антюх подтвердил, что не сыграет в сегодняшнем матче с «Бенфикой» и выразил поддержку одноклубникам.
«Всегда мыслями с Родиной. Трудно сконцентрироваться на работе, когда такие события происходят у тебя дома…
Сегодня наши ребята выйдут сражаться за честь страны, ради наших воинов-героев! Я, к величайшему сожалению, не смогу им в этом помочь… Но стану 12-м игроком команды вместе с вами», – написал Антюх в инстаграме.
Отметим, что из-за дисквалификации матч также пропустят Сергей Сидорчук и Денис Гармаш.
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