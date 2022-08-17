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Лига чемпионов
17 августа 2022, 15:16 |
706
0

Еще один полузащитник Динамо не сыграет с Бенфикой

Денис Антюх будет поддерживать команду морально

17 августа 2022, 15:16 |
706
0
Еще один полузащитник Динамо не сыграет с Бенфикой
ФК Динамо Киев. Денис Антюх

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх подтвердил, что не сыграет в сегодняшнем матче с «Бенфикой» и выразил поддержку одноклубникам.

«Всегда мыслями с Родиной. Трудно сконцентрироваться на работе, когда такие события происходят у тебя дома…

Сегодня наши ребята выйдут сражаться за честь страны, ради наших воинов-героев! Я, к величайшему сожалению, не смогу им в этом помочь… Но стану 12-м игроком команды вместе с вами», – написал Антюх в инстаграме.

Отметим, что из-за дисквалификации матч также пропустят Сергей Сидорчук и Денис Гармаш.

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