Еще один полузащитник Динамо не сыграет с Бенфикой

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх подтвердил, что не сыграет в сегодняшнем матче с «Бенфикой» и выразил поддержку одноклубникам.

«Всегда мыслями с Родиной. Трудно сконцентрироваться на работе, когда такие события происходят у тебя дома…

Сегодня наши ребята выйдут сражаться за честь страны, ради наших воинов-героев! Я, к величайшему сожалению, не смогу им в этом помочь… Но стану 12-м игроком команды вместе с вами», – написал Антюх в инстаграме.

Отметим, что из-за дисквалификации матч также пропустят Сергей Сидорчук и Денис Гармаш.