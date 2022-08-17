Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Цинциннати
17 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) сыграет еще один матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Во втором круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против американки Джессики Пегулы (№8 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Кырстя – Квитова. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем матче сразится против Виктории Азаренко (№22 WTA) или Эммы Радукану (№13 WTA).
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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