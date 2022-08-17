Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) сыграет еще один матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Во втором круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против американки Джессики Пегулы (№8 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Кырстя – Квитова. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем матче сразится против Виктории Азаренко (№22 WTA) или Эммы Радукану (№13 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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