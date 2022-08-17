Италия17 августа 2022, 14:40 | Обновлено 17 августа 2022, 14:44
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ВИДЕО. Довбик едет в Италию, у Романчука золото, ставим на Динамо
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
17 августа 2022, 14:40 | Обновлено 17 августа 2022, 14:44
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1. Довбик близок к переходу в клуб Серии А
2. Романчук получил золотую медаль на чемпионате Европы
3. Агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
4. Прогноз на матч Бенфика – Динамо Киев
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