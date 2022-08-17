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Италия
17 августа 2022, 14:40 | Обновлено 17 августа 2022, 14:44
840
0

ВИДЕО. Довбик едет в Италию, у Романчука золото, ставим на Динамо

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

17 августа 2022, 14:40 | Обновлено 17 августа 2022, 14:44
840
0
ВИДЕО. Довбик едет в Италию, у Романчука золото, ставим на Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Довбик близок к переходу в клуб Серии А
2. Романчук получил золотую медаль на чемпионате Европы
3. Агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
4. Прогноз на матч Бенфика – Динамо Киев

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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