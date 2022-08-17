Украина. Премьер лига17 августа 2022, 13:59 | Обновлено 17 августа 2022, 14:01
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Пресс-конференция Кучера перед матчем с АЕКом. Смотреть онлайн. LIVE
Наставник «Днепра-1» ответит на вопросы журналистов 17 августа в 19:30
17 августа 2022, 13:59 | Обновлено 17 августа 2022, 14:01
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В среду, 17 августа, состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера перед первым матчем плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа. Начало в 19:30 по Киеву.
Поединок между «Днепром-1» и кипрским АЕКом состоится 18 августа в словацком Кошице и начнется в 21:00 по Киеву.
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