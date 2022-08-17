Пресс-конференция Кучера перед матчем с АЕКом. Смотреть онлайн. LIVE

В среду, 17 августа, состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера перед первым матчем плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского АЕКа. Начало в 19:30 по Киеву.

Поединок между «Днепром-1» и кипрским АЕКом состоится 18 августа в словацком Кошице и начнется в 21:00 по Киеву.