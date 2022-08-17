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ATP
17 августа 2022, 13:33 | Обновлено 17 августа 2022, 17:22
248
0

Илья Марченко вылетел из турнира в Польше

Украинец не смог пройти в четвертьфинал хардового челленджера в Гродзиск-Мазовецком

17 августа 2022, 13:33 | Обновлено 17 августа 2022, 17:22
248
0
Илья Марченко вылетел из турнира в Польше
ФТУ. Ілля Марченко

Бывшая первая ракетка Украины Илья Марченко (АТР 322) не смог справиться к китайским теннисистом Чжаном Чжичжэнем (АТР 157) в 1/8 финала хардового челленджера в Гродзиск-Мазовецком (Польша).

АТР челленджер Гродзиск-Мазовецки (Польша). Хард. 1/8 финала

Илья Марченко (Украина) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 6:7 (5:7), 1:6

Для Чжана эта победа стала 7-й кряду и 13-й в последних 14 матчах. 

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ATP Гродзиск-Мазовецки Илья Марченко
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Источник Sport.ua
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