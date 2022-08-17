ATP17 августа 2022, 13:33 | Обновлено 17 августа 2022, 17:22
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Илья Марченко вылетел из турнира в Польше
Украинец не смог пройти в четвертьфинал хардового челленджера в Гродзиск-Мазовецком
17 августа 2022, 13:33 | Обновлено 17 августа 2022, 17:22
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Бывшая первая ракетка Украины Илья Марченко (АТР 322) не смог справиться к китайским теннисистом Чжаном Чжичжэнем (АТР 157) в 1/8 финала хардового челленджера в Гродзиск-Мазовецком (Польша).
АТР челленджер Гродзиск-Мазовецки (Польша). Хард. 1/8 финала
Илья Марченко (Украина) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 6:7 (5:7), 1:6
Для Чжана эта победа стала 7-й кряду и 13-й в последних 14 матчах.
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