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Лига чемпионов
17 августа 2022, 13:37 | Обновлено 17 августа 2022, 13:38
225
0

ФОТО. Известно, в какой форме Динамо сыграет первый матч против Бенфики

Киевляне выйдут на поле в домашнем комплекте аммуниции

17 августа 2022, 13:37 | Обновлено 17 августа 2022, 13:38
225
0
ФОТО. Известно, в какой форме Динамо сыграет первый матч против Бенфики
ФК Динамо Киев

Утром в день первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой» в Лодзи состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

Среди прочего было утверждено, в каких формах проведут встречу команды.

«Динамо» сыграет в домашнем комплекте формы бело-голубых цветов. Динамовский вратарь проведет матч в черной форме.

«Бенфика» тоже проведет игру в своем основном комплекте формы – красном. Голкипер «Бенфики» сыграет в форме бирюзового цвета.

Матч на стадионе «Мейски» начнется в 22:00 по киевскому времени. 

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Источник ФК Динамо Киев
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