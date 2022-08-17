ФОТО. Известно, в какой форме Динамо сыграет первый матч против Бенфики

Утром в день первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой» в Лодзи состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

Среди прочего было утверждено, в каких формах проведут встречу команды.

«Динамо» сыграет в домашнем комплекте формы бело-голубых цветов. Динамовский вратарь проведет матч в черной форме.

«Бенфика» тоже проведет игру в своем основном комплекте формы – красном. Голкипер «Бенфики» сыграет в форме бирюзового цвета.

Матч на стадионе «Мейски» начнется в 22:00 по киевскому времени.