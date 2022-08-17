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  4. МЕЛИЧЕНКО: «В Мариуполе сгорела моя арендованная квартира со всеми вещами»
Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 12:59 | Обновлено 17 августа 2022, 13:27
272
0

МЕЛИЧЕНКО: «В Мариуполе сгорела моя арендованная квартира со всеми вещами»

Бывший защитник ФК «Мариуполь» рассказал ситуации в оккупированном россией городе

17 августа 2022, 12:59 | Обновлено 17 августа 2022, 13:27
272
0
МЕЛИЧЕНКО: «В Мариуполе сгорела моя арендованная квартира со всеми вещами»
ФК Мариуполь. Кирилл Меличенко

23-летний защитник Кирилл Меличенко рассказал ситуации в оккупированном россией Мариуполе.

«Квартира, которую я арендовал в Мариуполе, сгорела, и с ней все мои вещи. Там у нас сгорело полдома вообще. Конечно, об этом даже не думал, когда видел, какой ужас происходит в Мариуполе. Безгранично жалко людей, сочувствую всем семьям, потерявшим близких».

Этим летом Кирилл Меличенко на правах свободного агента перешел в «Динамо» из Дрездена, которое выступает в третьем дивизионе чемпионата Германии.

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Кирилл Меличенко Мариуполь
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Источник Sportarena
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