МЕЛИЧЕНКО: «В Мариуполе сгорела моя арендованная квартира со всеми вещами»
Бывший защитник ФК «Мариуполь» рассказал ситуации в оккупированном россией городе
23-летний защитник Кирилл Меличенко рассказал ситуации в оккупированном россией Мариуполе.
«Квартира, которую я арендовал в Мариуполе, сгорела, и с ней все мои вещи. Там у нас сгорело полдома вообще. Конечно, об этом даже не думал, когда видел, какой ужас происходит в Мариуполе. Безгранично жалко людей, сочувствую всем семьям, потерявшим близких».
Этим летом Кирилл Меличенко на правах свободного агента перешел в «Динамо» из Дрездена, которое выступает в третьем дивизионе чемпионата Германии.
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