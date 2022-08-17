МЕЛИЧЕНКО: «В Мариуполе сгорела моя арендованная квартира со всеми вещами»

23-летний защитник Кирилл Меличенко рассказал ситуации в оккупированном россией Мариуполе.

«Квартира, которую я арендовал в Мариуполе, сгорела, и с ней все мои вещи. Там у нас сгорело полдома вообще. Конечно, об этом даже не думал, когда видел, какой ужас происходит в Мариуполе. Безгранично жалко людей, сочувствую всем семьям, потерявшим близких».

Этим летом Кирилл Меличенко на правах свободного агента перешел в «Динамо» из Дрездена, которое выступает в третьем дивизионе чемпионата Германии.