Гауфф и Анисимова травмировались в Цинциннати

Американские теннисистки Аманда Анисимова (№23 WTA) и Кори Гауфф (№12 WTA) снялись с турнира WTA 1000 в Цинциннати. В обоих случаях причиной стала травма голеностопа.

Анисимова выиграла первую встречу, но снялась перед матчем второго круга против Шелби Роджерс.

Гауфф подвернула ногу по ходу встречи первого раунда с Марией Боузковой. Кори попыталась продолжить борьбу, но в итоге завершила матч отказом.

Отметим, что менее чем через две недели стартует Открытый чемпионат США по теннису.