Гауфф и Анисимова травмировались в Цинциннати
Обе американки травмировали голеностоп
Американские теннисистки Аманда Анисимова (№23 WTA) и Кори Гауфф (№12 WTA) снялись с турнира WTA 1000 в Цинциннати. В обоих случаях причиной стала травма голеностопа.
Анисимова выиграла первую встречу, но снялась перед матчем второго круга против Шелби Роджерс.
Гауфф подвернула ногу по ходу встречи первого раунда с Марией Боузковой. Кори попыталась продолжить борьбу, но в итоге завершила матч отказом.
Отметим, что менее чем через две недели стартует Открытый чемпионат США по теннису.
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