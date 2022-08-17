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  4. Гауфф и Анисимова травмировались в Цинциннати
WTA
17 августа 2022, 12:48 |
198
0

Гауфф и Анисимова травмировались в Цинциннати

Обе американки травмировали голеностоп

17 августа 2022, 12:48 |
198
0
Гауфф и Анисимова травмировались в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

Американские теннисистки Аманда Анисимова (№23 WTA) и Кори Гауфф (№12 WTA) снялись с турнира WTA 1000 в Цинциннати. В обоих случаях причиной стала травма голеностопа.

Анисимова выиграла первую встречу, но снялась перед матчем второго круга против Шелби Роджерс.

Гауфф подвернула ногу по ходу встречи первого раунда с Марией Боузковой. Кори попыталась продолжить борьбу, но в итоге завершила матч отказом.

Отметим, что менее чем через две недели стартует Открытый чемпионат США по теннису.

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Источник Sport.ua
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