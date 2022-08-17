ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с Бенфикой

Увечері 16 серпня динамівці провели традиційне передматчеве тренування, перші 15 хвилин якого були відкриті для медіа.

17 серпня відбудеться перший поєдинок 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому киянці у Лодзі прийматимуть португальську «Бенфіку».