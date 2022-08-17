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  4. ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с Бенфикой
Лига чемпионов
17 августа 2022, 12:13 |
184
0

ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с Бенфикой

В среду киевляне сразятся проти португальской команды в Польше

17 августа 2022, 12:13 |
184
0
ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с Бенфикой
ФК Динамо Киев

Увечері 16 серпня динамівці провели традиційне передматчеве тренування, перші 15 хвилин якого були відкриті для медіа.

17 серпня відбудеться перший поєдинок 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому киянці у Лодзі прийматимуть португальську «Бенфіку».

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Источник ФК Динамо Киев
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