Михаил РОМАНЧУК: «Вся моя жизнь теперь – один сплошной ужас»

25-летний украинский пловец Михаил Романчук прокомментировал победу на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы.

«Это было сложно. Сложный сезон, сложный год, сложный заплыв. Вся моя жизнь теперь – один сплошной ужас. Но я знаю, что после таких ужасающих моментов все наладится в будущем.

Так что я рад быть здесь благодаря ВСУ, что я могу быть здесь, соревноваться на международных соревнованиях. Мы пытаемся представить свою страну так же сильно, как это делает наша армия», – сказал Романчук.