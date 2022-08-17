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  4. Михаил РОМАНЧУК: «Вся моя жизнь теперь – один сплошной ужас»
Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 11:57 | Обновлено 17 августа 2022, 12:00
448
0

Михаил РОМАНЧУК: «Вся моя жизнь теперь – один сплошной ужас»

Украинский пловец высказался о войне

17 августа 2022, 11:57 | Обновлено 17 августа 2022, 12:00
448
0
Михаил РОМАНЧУК: «Вся моя жизнь теперь – один сплошной ужас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Романчук

25-летний украинский пловец Михаил Романчук прокомментировал победу на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы.

«Это было сложно. Сложный сезон, сложный год, сложный заплыв. Вся моя жизнь теперь – один сплошной ужас. Но я знаю, что после таких ужасающих моментов все наладится в будущем.

Так что я рад быть здесь благодаря ВСУ, что я могу быть здесь, соревноваться на международных соревнованиях. Мы пытаемся представить свою страну так же сильно, как это делает наша армия», – сказал Романчук.

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Источник Суспильне спорт
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