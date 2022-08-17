Михаил РОМАНЧУК: «Вся моя жизнь теперь – один сплошной ужас»
Украинский пловец высказался о войне
25-летний украинский пловец Михаил Романчук прокомментировал победу на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы.
«Это было сложно. Сложный сезон, сложный год, сложный заплыв. Вся моя жизнь теперь – один сплошной ужас. Но я знаю, что после таких ужасающих моментов все наладится в будущем.
Так что я рад быть здесь благодаря ВСУ, что я могу быть здесь, соревноваться на международных соревнованиях. Мы пытаемся представить свою страну так же сильно, как это делает наша армия», – сказал Романчук.
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