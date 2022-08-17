Украина. Первая лига17 августа 2022, 10:35 | Обновлено 17 августа 2022, 10:46
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Карпаты Львов – Юность. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
17 августа 2022, 10:35 | Обновлено 17 августа 2022, 10:46
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В среду, 17 августа, состоится контрольный поединок, в котором львовские «Карпаты» примут «Юность» из Верхней Белки. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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