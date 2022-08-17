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Украина. Первая лига
17 августа 2022, 10:35 | Обновлено 17 августа 2022, 10:46
39
0

Карпаты Львов – Юность. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

17 августа 2022, 10:35 | Обновлено 17 августа 2022, 10:46
39
0
Карпаты Львов – Юность. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В среду, 17 августа, состоится контрольный поединок, в котором львовские «Карпаты» примут «Юность» из Верхней Белки. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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