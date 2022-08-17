Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Твенте. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
17 августа 2022, 09:19 | Обновлено 17 августа 2022, 09:25
103
0

Фиорентина – Твенте. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Фиалки» должны проходить нидерландцев

17 августа 2022, 09:19 | Обновлено 17 августа 2022, 09:25
103
0
Фиорентина – Твенте. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 августа, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором итальянская «Фиорентина» примет нидерландский «Твенте». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Фиорентина

 

В прошлом сезоне «фиалки» под руководством главного тренера Винченцо Итальяно снова расцвели. Клуб из Флоренции пять сезонов кряду не мог попасть в еврокубки, где в свое время наводил шороху. Но седьмая итоговая позиция в турнирной таблице Серии А позволила «Фиорентине» сыграть в финальной стадии квалификации Лиги конференций.

В нынешнее летнее трансферное окно этот клуб приобрел несколько интересных футболистов, способных укрепить игру «фиалок». Так или иначе, «Фиорентина» по праву выглядит фаворитом предстоящей встречи. В стартовом туре нового сезона чемпионата Италии подопечные Итальяно выиграли у «Кремонезе» со счетом 3:2.

Твенте

 

«Тюккерс» финишировали на четвертой строчке турнирной таблицы предыдущего чемпионата Нидерландов, отстав от «Фейеноорда», ставшего бронзовым призером, на три очка. Чемпионом своей страны «Твенте» становился лишь однажды – в сезоне 2009/10.

На предыдущей стадии квалификации Лиги конференций команда Рона Янса не испытала абсолютно никаких проблем, одолев «Чукарички» с общим счетом 7:2 по сумме двух встреч. Однако, «Твенте» сильно не повезло с жеребьевкой и теперь выход в групповой раунд под большим вопросом.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Фиорентина» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Фиорентина»: Голлини – Бенасси, Миленкович, Мартинес, Бираги, Бонавентура, Амрабат, Малех, Куаме, Йович, Соттиль.

«Твенте»: Уннерсталл – Бренет, Плегесуэло, Проппер, Смал, Влап, Садилек, Зеррауки, Ротс, Ван Вольфсвинкель, Мисидян.

18 августа, четверг

«Фиорентина» – «Твенте»
Флоренция. Стадион «Артемио Франки». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Карабах – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Динамо – Бенфика. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации ЛЧ
Серена Уильямс – Эмма Радукану. Прогноз на первый круг WTA Цинциннати
прогнозы Лига конференций Денис Шаховец Фиорентина Твенте
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золото Романчука на ЧЕ, Роналду сватают в Боруссию Д, Малиновский и Шпоры
Футбол | 17 августа 2022, 07:40 0
Золото Романчука на ЧЕ, Роналду сватают в Боруссию Д, Малиновский и Шпоры
Золото Романчука на ЧЕ, Роналду сватают в Боруссию Д, Малиновский и Шпоры

Главные новости за 16 августа на Sport.ua

В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем
Война | 16 августа 2022, 14:10 1
В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем
В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем

Проблемы оккупантов на авиабазе

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко
Футбол | 16.08.2022, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника на замену Зинченко
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
Бокс | 16.08.2022, 21:20
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
ФОТО. Пример для Ломаченко. Беринчик посетил военных в Бахмуте
Бокс | 17.08.2022, 08:50
ФОТО. Пример для Ломаченко. Беринчик посетил военных в Бахмуте
ФОТО. Пример для Ломаченко. Беринчик посетил военных в Бахмуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
15.08.2022, 09:19 2
Футбол
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
16.08.2022, 11:11 5
Футбол
Виталий Кличко разводится с женой
Виталий Кличко разводится с женой
15.08.2022, 11:37 2
Бокс
Именно тот бой. Фьюри назвал самый памятный момент в карьере
Именно тот бой. Фьюри назвал самый памятный момент в карьере
15.08.2022, 14:17 4
Бокс
Юрген КЛОПП: «Барселона? Я не понимаю их поведение»
Юрген КЛОПП: «Барселона? Я не понимаю их поведение»
15.08.2022, 19:52
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
16.08.2022, 09:30 1
Футбол
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
17.08.2022, 06:15 3
Бокс
Катерина УСИК: «Мой муж мешает россии»
Катерина УСИК: «Мой муж мешает россии»
16.08.2022, 05:19 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности