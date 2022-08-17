В четверг, 18 августа, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором итальянская «Фиорентина» примет нидерландский «Твенте». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Фиорентина

В прошлом сезоне «фиалки» под руководством главного тренера Винченцо Итальяно снова расцвели. Клуб из Флоренции пять сезонов кряду не мог попасть в еврокубки, где в свое время наводил шороху. Но седьмая итоговая позиция в турнирной таблице Серии А позволила «Фиорентине» сыграть в финальной стадии квалификации Лиги конференций.

В нынешнее летнее трансферное окно этот клуб приобрел несколько интересных футболистов, способных укрепить игру «фиалок». Так или иначе, «Фиорентина» по праву выглядит фаворитом предстоящей встречи. В стартовом туре нового сезона чемпионата Италии подопечные Итальяно выиграли у «Кремонезе» со счетом 3:2.

Твенте

«Тюккерс» финишировали на четвертой строчке турнирной таблицы предыдущего чемпионата Нидерландов, отстав от «Фейеноорда», ставшего бронзовым призером, на три очка. Чемпионом своей страны «Твенте» становился лишь однажды – в сезоне 2009/10.

На предыдущей стадии квалификации Лиги конференций команда Рона Янса не испытала абсолютно никаких проблем, одолев «Чукарички» с общим счетом 7:2 по сумме двух встреч. Однако, «Твенте» сильно не повезло с жеребьевкой и теперь выход в групповой раунд под большим вопросом.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Фиорентина» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Фиорентина»: Голлини – Бенасси, Миленкович, Мартинес, Бираги, Бонавентура, Амрабат, Малех, Куаме, Йович, Соттиль.

«Твенте»: Уннерсталл – Бренет, Плегесуэло, Проппер, Смал, Влап, Садилек, Зеррауки, Ротс, Ван Вольфсвинкель, Мисидян.

18 августа, четверг