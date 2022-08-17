Серена уже не та. Молодая звездочка разгромила легенду тенниса

Эмма Радукану (Великобритания, WTA 13) в 1/32 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) обыграла Серену Уильямс (США, WTA 612) в двух сетах за 1 час.

WTA Цинциннати (США). Хард. 1/32 финала

Серена Уильямс (США) – Эмма Радукану (Великобритания) – 4:6, 0:6

Отметим, что Серена проводит финальной отрезок своей карьеры. Скорее всего, после US Open легендарная американка завершит карьеру.

Далее Эмма Радукану сыграет с еще одной ветеранкой Тура – Викторией Азаренко (WTA 22). Матч состоится 17 августа не ранее 20:00 по Киеву.