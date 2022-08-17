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  4. Серена уже не та. Молодая звездочка разгромила легенду тенниса
WTA
17 августа 2022, 08:11 |
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Серена уже не та. Молодая звездочка разгромила легенду тенниса

Эмма Радукану не оставила шансов Уильямс

17 августа 2022, 08:11 |
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Серена уже не та. Молодая звездочка разгромила легенду тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс и Эмма Радукану

Эмма Радукану (Великобритания, WTA 13) в 1/32 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) обыграла Серену Уильямс (США, WTA 612) в двух сетах за 1 час.

WTA Цинциннати (США). Хард. 1/32 финала

Серена Уильямс (США) – Эмма Радукану (Великобритания) – 4:6, 0:6

Отметим, что Серена проводит финальной отрезок своей карьеры. Скорее всего, после US Open легендарная американка завершит карьеру. 

Далее Эмма Радукану сыграет с еще одной ветеранкой Тура – Викторией Азаренко (WTA 22). Матч состоится 17 августа не ранее 20:00 по Киеву.

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Серена Уильямс Эмма Радукану WTA Цинциннати завершение карьеры
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Источник Sport.ua
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