Серена уже не та. Молодая звездочка разгромила легенду тенниса
Эмма Радукану не оставила шансов Уильямс
Эмма Радукану (Великобритания, WTA 13) в 1/32 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) обыграла Серену Уильямс (США, WTA 612) в двух сетах за 1 час.
WTA Цинциннати (США). Хард. 1/32 финала
Серена Уильямс (США) – Эмма Радукану (Великобритания) – 4:6, 0:6
Отметим, что Серена проводит финальной отрезок своей карьеры. Скорее всего, после US Open легендарная американка завершит карьеру.
Далее Эмма Радукану сыграет с еще одной ветеранкой Тура – Викторией Азаренко (WTA 22). Матч состоится 17 августа не ранее 20:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский хавбек «Аталанты» может стать футболистом «Тоттенхэма»
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года