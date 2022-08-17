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Испания
17 августа 2022, 07:25 |
155
0

Барселона интересуется соотечественником Месси

Агент игрока уже встречался с директором каталонцев

17 августа 2022, 07:25 |
155
0
Барселона интересуется соотечественником Месси
Instagram. Хуан Фойт

«Барселона» нацелилась на правого защитника «Вильярреала» и сборной Аргентины Хуана Фойта. Как сообщает Marca, агент футболиста уже встречался с представителями каталонского клуба.

Клаусула игрока составляет 42 миллиона. Контракт Хуана Фойта подписан до 2026 года и «желтая субмарина» не собирается отпускать аргентинца.

За «Вильярреал» он провел 65 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. 

 

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Вильярреал Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Хуан Фойт
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Источник Marca
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