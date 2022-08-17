Барселона интересуется соотечественником Месси

«Барселона» нацелилась на правого защитника «Вильярреала» и сборной Аргентины Хуана Фойта. Как сообщает Marca, агент футболиста уже встречался с представителями каталонского клуба.

Клаусула игрока составляет 42 миллиона. Контракт Хуана Фойта подписан до 2026 года и «желтая субмарина» не собирается отпускать аргентинца.

За «Вильярреал» он провел 65 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.