Испания17 августа 2022, 07:25 |
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Барселона интересуется соотечественником Месси
Агент игрока уже встречался с директором каталонцев
17 августа 2022, 07:25 |
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«Барселона» нацелилась на правого защитника «Вильярреала» и сборной Аргентины Хуана Фойта. Как сообщает Marca, агент футболиста уже встречался с представителями каталонского клуба.
Клаусула игрока составляет 42 миллиона. Контракт Хуана Фойта подписан до 2026 года и «желтая субмарина» не собирается отпускать аргентинца.
За «Вильярреал» он провел 65 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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