Колено сказало: я больше не могу. Испанский футболист завершил карьеру

Защитник «Реала Сосьедад» Начо Монреаль принял решение завершить карьеру из-за травмы колена. 36-летний испанский футболист в соцсети Instagram поблагодарил все клубы, за которые играл:

«36 лет в футболе. 16 из них как профессионал. Выжимая свое тело в полной мере, доводя его до пределов, которых я никогда не мог себе представить.

Мое колено посылает мне сообщение, громкое и ясное: я больше не могу! Я злюсь? Нет! Я слушаю его, принимаю ситуацию и благодарю за все. Этот этап окончен. Начнется новый. Я счастлив и чувствую себя хорошо. И это дает мне душевное спокойствие».

Начо Монреаль за карьеру играл за клубы «Осасуна», «Малага», «Арсенал» и «Реал Сосьедад». Вместе с «Арсеналом» он по три раза выигрывал Кубок Англии, Суперкубок Англии и был финалистом Лиги Европы 2018/19. Выступая за клуб из Сан-Себастьяна, Начо завоевал Кубок Испании 2019/20. Из-за травмы колена он пропустил весь сезон 2021/22, и срок действия его контракта закончился летом. За сборную Испании Начо Монреаль сыграл 22 матча и забил 1 гол.