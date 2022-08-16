Тренер Бенфики: «Давид Нерес на все сто процентов готов сыграть с Динамо»

Наставник «Бенфики» Роджер Шмидт ответил на вопросы журналистов перед завтрашним поединком с киевским «Динамо» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, который состоится в польском Лодзе.

- Чего вы ожидаете от киевского «Динамо» в завтрашнем поединке?

- Это Лига чемпионов, поэтому мы ожидаем встречи с максимально мотивированным соперником, который отдаст все, чтобы пробиться в групповой этап. Так же, как и мы.

«Динамо» – очень хорошая команда. Как мы увидели ранее, в ответных матчах с «»Фенербахче«» и «Штурмом» им не было легко, но в обоих случаях киевляне проходили дальше. Это говорит о том, что у «Динамо» есть качество, ментальность и хорошая физическая подготовка.

Они должны будут заменить двух игроков (Сидорчука и Гармаша), которые пропускают матч, но, думаю, найдут оптимальное решение. «Динамо» может использовать гибкую тактику - иногда они играют от обороны, иногда - в атакующий футбол. Так что я ожидаю открытой игры и хорошего соперника.

- Готов ли Давид Нерес сыграть завтра?

- Да, он вернулся и в последние дни тренировался с командой. Нерес готов на все сто процентов.

- Завтрашняя игра - самая важная в сезоне?

- Каждый следующий матч - самый важный для нас. Но я понимаю, о чем вы говорите. Вся наша команда и болельщики хотят, чтобы «Бенфика» играла в Лиге чемпионов, ведь это сильнейший клубный турнир в мире. В двух матчах с «Динамо» мы должны доказать на поле, что наша команда - сильнее и заслуживает выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

- Повлияло ли на вашу подготовку то, что «Динамо» еще не начало выступление в чемпионате?

- Нет. «Динамо» уже провело четыре матча в квалификации Лиги чемпионов, так что у нас есть представление об этой команде. Кроме того, «Бенфика» уже встречалась с «Динамо» в прошлом сезоне, и киевляне не претерпели больших изменений за это время. Считаю, что мы подготовились настолько хорошо, насколько это возможно. Ключ к успеху - это наша игра. Мы должны верить в себя и провести тактически мудрую игру, сделав поправку на оппонента, которого мы уважаем.

- Какие ваши ожидания от матча с «Динамо«?

- Я пытаюсь подготовить команду как можно лучше. До сих пор мы показывали, что можем играть в хороший футбол и побеждать. Надеюсь, что мы продолжим удерживать свой уровень и проведем завтра хорошую игру.

- В последней игре с «Каса Пиа» Жилберту и Ба сыграли по тайму. Они оба являются опциями на правом фланге обороны на завтра?

- Да, они оба очень хорошо начали сезон и доступны на завтра. Жилберту забил фантастический первый гол в сезоне чемпионата Португалии. По моему мнению, перед последним матчем он был немного уставшим, поэтому я дал ему отдохнуть и предоставил больше игрового времени Алексу. Они оба - очень хорошие и важные игроки для нас, немного отличающиеся по стилю игры. И один из них сыграет завтра.

- Какое преимущество имеет «Бенфика» над «Динамо«?

- Сложно сказать. Считаю, что обе команды достойны выступать в Лиге чемпионов, но такую возможность получит только один из нас. И мы хотим быть этой командой. Ситуация ясна - мы должны продемонстрировать в ближайших двух матчах, что мы сильнее, – сказал Шмидт.

Встреча состоится в среду, начало в 22:00 по Киеву.